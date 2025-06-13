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Uçak kazasında yeni gelişme! Her aileye 115 bin dolar ödenecek

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Hindistan, Uçak Kazası, Yolcu Uçağı, Ölüm, Yaralı, Tazminat, Yardım, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hindistan'da meydana gelen ve en az 241 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasında yakınlarını kaybeden her aileye yaklaşık 115 bin dolar yardım yapılacağı açıklandı.

Hindistan Ahmedabad'dan İngiltere'ye gitmek için havalanan yolcu uçağı, dün kalkıştan kısa süre sonra düşmüştü. Air India hava yolu şirketi, uçakta 242 yolcu ve mürettebatın bulunduğunu ve uçağının düştüğü kazada 241 kişinin hayatını kaybettiğini teyit etti.

KAZANIN SEBEBİ BİLİNMİYOR

Uçağın düşmesinin nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmazken, Sivil Havacılık Bakanı Ram Mohan Naidu olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Öte yandan uçaktaki iki kara kutudan birisine erişildiği belirtildi.

Dünyanın gündemine oturan korkunç kazaya dair yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ederken, Air India'nın bünyesinde bulunduğu Tata Group'tan yeni açıklama geldi.

Uçak kazasında yeni gelişme! He aileye 115 bin dolar ödenecek - 1. Resim

AİLELERE 115 BİN DOLARLIK YARDIM

Tata Group, X sosyal medya hesabından Air India Yönetim Kurulu Başkanı Natarajan Chandrasekaran'ın açıklamalarını içeren paylaşımda bulundu. Paylaşımda, trajik olaydan dolayı derin üzüntü duyulduğu belirtilirken, sevdiklerini kaybeden ailelerle dayanışma mesajı verildi.

Tata Group'un hayatını kaybeden kişilerin ailelerine yaklaşık 115 bin dolar ödeme yapılacağı bilgisi verilen paylaşımda, yaralıların da tıbbi masraflarının karşılanacağı bildirildi.

Uçak kazasında yeni gelişme! He aileye 115 bin dolar ödenecek - 2. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

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