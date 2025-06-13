Uçak kazasında yeni gelişme! Her aileye 115 bin dolar ödenecek

Kaynak: Anadolu Ajansı 13 Haziran 2025 11:13 - Güncelleme: 13 Haziran 2025 11:24 - Güncelleme:

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Hindistan'da meydana gelen ve en az 241 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasında yakınlarını kaybeden her aileye yaklaşık 115 bin dolar yardım yapılacağı açıklandı.

Hindistan Ahmedabad'dan İngiltere'ye gitmek için havalanan yolcu uçağı, dün kalkıştan kısa süre sonra düşmüştü. Air India hava yolu şirketi, uçakta 242 yolcu ve mürettebatın bulunduğunu ve uçağının düştüğü kazada 241 kişinin hayatını kaybettiğini teyit etti. KAZANIN SEBEBİ BİLİNMİYOR Uçağın düşmesinin nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmazken, Sivil Havacılık Bakanı Ram Mohan Naidu olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Öte yandan uçaktaki iki kara kutudan birisine erişildiği belirtildi. Dünyanın gündemine oturan korkunç kazaya dair yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ederken, Air India'nın bünyesinde bulunduğu Tata Group'tan yeni açıklama geldi. İlgili Haber 265 kişinin can verdiği uçak kazasını aydınlatacak gelişme! Hepsi seferber oldu AİLELERE 115 BİN DOLARLIK YARDIM Tata Group, X sosyal medya hesabından Air India Yönetim Kurulu Başkanı Natarajan Chandrasekaran'ın açıklamalarını içeren paylaşımda bulundu. Paylaşımda, trajik olaydan dolayı derin üzüntü duyulduğu belirtilirken, sevdiklerini kaybeden ailelerle dayanışma mesajı verildi. Tata Group'un hayatını kaybeden kişilerin ailelerine yaklaşık 115 bin dolar ödeme yapılacağı bilgisi verilen paylaşımda, yaralıların da tıbbi masraflarının karşılanacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sinem Eryılmaz