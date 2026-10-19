Hindistan'daki dini festivalde can pazarı! İki günde 32 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'daki dini festival, peş peşe meydana gelen iki ayrı olay sebebiyle kana bulandı. Kalküta'da şiddetli yağmurdan kaçan kalabalığın neden olduğu izdihamda 17 kişi hayatını kaybederken, Gwalior kentinde tapınağa giden kalabalığın arasına dalan kamyon 15 kişinin ölümüne neden oldu.

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Hindistan'da peş peşe yaşanan iki olay can kayıplarına neden oldu. Batı Bengal eyaletinin Kalküta kentinde dini festival sırasında yaşanan izdihamda 17 kişi hayatını kaybederken, Madhya Pradesh eyaletinin Gwalior kentinde kontrolden çıkan bir kamyonun kalabalığa çarpması sonucu 15 kişi can verdi. İki olayda toplam 32 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 55 kişi yaralandı.

Hindistandaki dini festivalde can pazarı! İki günde 32 kişi hayatını kaybetti

FESTİVAL FELAKETLE BİTTİ

Kalküta'da cuma günü düzenlenen Hindu inancına ait Durga Puja festivali sırasında yoğun kalabalık nedeniyle izdiham yaşandı. Şiddetli yağıştan korunmak isteyen çok sayıda kişinin kapalı bir alana girmeye çalışması üzerine çıkan olayda 13'ü kadın, biri çocuk olmak üzere 17 kişi hayatını kaybetti. İzdihamda yaralanan 25 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

KAMYON KALABALIĞA DALDI

Bir diğer olay ise cumartesiyi pazara bağlayan gece Madhya Pradesh eyaletinin Gwalior kentinde meydana geldi. Ünlü Sheetla Mata Tapınağı yakınında yaşanan kazada, çeltik yüklü bir kamyon kontrolden çıkarak tapınağa doğru yürüyen kalabalığın arasına daldı.

Hindistandaki dini festivalde can pazarı! İki günde 32 kişi hayatını kaybetti

Yerel polisin açıklamasına göre sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan kamyon, önce polis barikatlarını devirdi, ardından kalabalığın arasına girerek tapınağın duvarına çarptıktan sonra durabildi. Kazada 15 kişi hayatını kaybederken yaklaşık 30 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu bildirildi.

Can kaybının artabileceğinden endişe edilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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