Hindistan'da korkunç kaza! Hacıları taşıyan otobüs kanala yuvarlandı, ölü ve yaralılar var

Hindistan'da hacıları taşıyan otobüsün Rajasthan eyaletinde kanala düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Yetkililer, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını bildirdi.

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Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Madhya Pradeş eyaletinden ayrılan ve yaklaşık 20 hacıyı taşıyan otobüs Rajasthan eyaletinde kaza yaptı.

6 METRELİK KANALA YUVARLANDI

Otobüsün, eyaletin Kota bölgesinde refüjü aşarak 6 metre derinliğindeki kanala yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Yetkililer, kaza ihbarı üzerine olay yerine dört ambulansın sevk edildiğini, yaralıların​​​​​​​ tedavi edilmek üzere çevre hastanelere kaldırıldığını bildirdi.

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| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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