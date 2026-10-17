Hindistan'da korkunç kaza! Hacıları taşıyan otobüs kanala yuvarlandı, ölü ve yaralılar var
Hindistan'da hacıları taşıyan otobüsün Rajasthan eyaletinde kanala düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Yetkililer, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını bildirdi.
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Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Madhya Pradeş eyaletinden ayrılan ve yaklaşık 20 hacıyı taşıyan otobüs Rajasthan eyaletinde kaza yaptı.
6 METRELİK KANALA YUVARLANDI
Otobüsün, eyaletin Kota bölgesinde refüjü aşarak 6 metre derinliğindeki kanala yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Yetkililer, kaza ihbarı üzerine olay yerine dört ambulansın sevk edildiğini, yaralıların tedavi edilmek üzere çevre hastanelere kaldırıldığını bildirdi.
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