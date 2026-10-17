Arkadaşları da kurtaramadı! Serinlemek için girdiği şelalede böyle sürüklendi
Endonezya’daki Robo Şelalesi’nde serinlerken akıntıya kapılan 25 yaşındaki Windy Rahma Putri hayatını kaybetti. Genç kadının sulara kapıldığı anlar arkadaşlarının kamerasına yansırken, bir gün süren arama çalışmalarının ardından cansız bedenine ulaşıldı.
Trajik olay, Endonezya’nın Batı Sumatra eyaletindeki Robo Şelalesi’nde yaşandı. Arkadaşıyla birlikte şelalede serinleyen 25 yaşındaki Windy Rahma Putri, akıntıya kapılarak saniyeler içinde gözden kayboldu.
SANİYELER İÇİNDE GÖZDEN KAYBOLDU
Olay, 15 Ekim Perşembe günü saat 15.45 sıralarında Harau Vadisi’ndeki turistik Robo Şelalesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Windy, arkadaşlarıyla birlikte suda bulunduğu sırada güçlü akıntıya kapıldı. Şelalenin kenarından sürüklenen genç kadın, kısa süre içinde gözden kayboldu.
ACI HABER DÜN GELDİ
İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Perşembe günü yapılan aramalardan sonuç alınamayınca çalışmalar cuma sabahı yeniden başlatıldı. Ekipler, arama alanını iki bölüme ayırarak çalışmalarını sürdürdü.
Bir gün süren arama çalışmalarının ardından genç kadının cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.