Hindistan'daki kaza sonrası az kalsın bir uçak faciası daha yaşanıyordu! Bu kez adres ABD

Hindistan'daki ölümcül uçak kazasının ardından bu kez ABD'de korku dolu anlar yaşandı. JetBlue Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı, iniş sırasında kayarak Boston Logan Havalimanı'nda pist dışına çıktı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yolcular güvenli şekilde tahliye edildi. Olay nedeniyle bazı uçuşlarda kısa süreli gecikmeler yaşandı.

Hindistan'da onlarca kişinin hayatına mal olan uçak kazası gündemdeki yerini korurken bu kez ABD'den yürekleri ağza getiren bir haber geldi. ABD'nin Massachusetts eyaletinde, Amerikan firması JetBlue Hava Yolları'na ait uçak iniş esnasında kayarak pistten çıktı.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Chicago'dan kalkarak Boston'daki Logan Uluslararası Havalimanı'na gelen Airbus A220 tipi yolcu uçağının, kayarak asfalt pistin dışına sürüklendiği ve çimlik alanda durabildiği bilgisini paylaştı. Aynı pistteki başka bir uçağın içindeki yolcular tarafından çekilen bir fotoğrafta, birçok itfaiye ve ambulans aracının olay yerine intikal ettiği görüldü.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Havalimanı görevlileri tarafından yapılan açıklamada, söz konusu olayda yaralanan olmadığı, kabinde bulunan herkesin uçağın merdivenlerinden indirilerek, otobüslerle terminale taşındığı bildirildi. FAA yetkilileri, Boston'dan kalkan uçakların, söz konusu olay sebebiyle yaklaşık 30 dakika geciktiğini kaydetti.

HİNDİSTAN'DAKİ UÇAK KAZASI

Hindistan'ın Gucerat eyaletine bağlı Ahmedabad kentinde, 242 yolcu ve mürettebatı taşıyan Air India'ya ait "Boeing 787 Dreamliner" tipi bir yolcu uçağı, bugün öğle saatlerinde havalimanı yakınlarında düşmüştü.