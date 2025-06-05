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Hindistan'dan skandal açıklama: Türkiye'ye karşı Yunanistan ve Rumları silahlandırabiliriz!

Kaynak: Dış Haberler
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Hindistan&#039;dan skandal açıklama: Türkiye&#039;ye karşı Yunanistan ve Rumları silahlandırabiliriz!
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Hindistan’da emekli Tümgeneral Gagandeep Bakshi’nin yaptığı açıklamalar, Doğu Akdeniz’de yeni bir provokasyonun habercisi oldu. Rum basınına konuşan Bakshi, Türkiye’ye karşı Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ni silahlandırmak istediklerini açıkça dile getirdi.

Güney Kıbrıs Rum özel televizyon kanalı  Sigma TV’ye konuşan Hindistan’da emekli Tümgeneral Gagandeep Bakshi, “Eğer Türkiye ile çatışmaya girilmesi kararlaştırılırsa, Hindistan olarak Yunanistan ve Kıbrıs Rumları’na askeri destek sağlamaktan çekinmeyiz” ifadelerini kullandı.

"BRAHMOS FÜZELERİNİ RUMLARA SATABİLİRİZ"

Bakshi, Hindistan’ın savaşta test edilmiş silahlarını Türkiye’ye karşı satmaya hazır olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Yunanistan’daki dostlarımıza yardım etmekten memnuniyet duyarız. Brahmos süpersonik füzeleri satabiliriz, bunlar engellenemez. Akash hava savunma sistemleri, Pinaka roketatarları ve topçu sistemine dönüştürülmüş sekiz tank da dahil olmak üzere birçok silah satışına hazırız.”

"TÜRKİYE PAKİSTAN'IN YANINDA, BİZ DE KARŞI CEPHEDEYİZ"

Emekli general ayrıca, Türkiye’nin Pakistan’la olan stratejik yakınlığını gerekçe göstererek, Hindistan’ın da Yunan-Rum bloğuyla iş birliği içinde olması gerektiğini savundu.

“Türkiye, bizim için bölgede Pakistan’ın yanında duran bir aktör. Biz de buna karşılık olarak Türkiye karşıtı cephede yer almak istiyoruz.”

KKTC'DEN TEPKİ GELDİ!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden diplomatik kaynaklar (KKTC) “Rum tarafının Hint askeri sistemleriyle silahlandırılması girişimi, adadaki barışın altını dinamitlemektir” görüşünü dile getirdi.

Kaynak: Dış Haberler

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