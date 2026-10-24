İran ile ABD arasındaki gerilim, bu kez Körfez'deki deniz altı internet kablolarını hedef alan saldırı iddialarıyla yeni bir boyut kazandı. Hint basını, Tahran'ın ABD-İsrail saldırısına karşı iletişim altyapısını hedef alma planlarını yazarken, Türkiye ve Fransa'nın İstanbul'dan yaptığı savaş uyarılarına da yer verdi.

Özetle Kaydet a- | +A

Orta Doğu'da savaşın yeniden şiddetlenmesi ihtimali, bu kez milyonlarca insanın internet bağlantısını etkileyebilecek bir tehdidi beraberinde getirdi.

Hindistan merkezli India Today gazetesi, İran'ın ABD-İsrail saldırısına karşı Körfez'deki deniz altı internet kablolarını hedef almaya hazırlandığını yazdı.

İletişim altyapısına yönelik saldırıların internet erişiminden bankacılık işlemlerine kadar birçok alanda kesintilere yol açabileceği belirtilirken, Türkiye ve Fransa'nın İstanbul'da yaptığı kritik uyarılara da yer verildi.

Hint basını dünyayı uyardı! İnternet kabloları kesilebilir: Türkiye ve Fransa'dan kritik açıklama

İRAN İNTERNET KABLOLARINI KESECEK Mİ?

Reuters'a dayandırdığı haberine göre, isimlerinin açıklanmasını istemeyen iki üst düzey İranlı güvenlik yetkilisi, Tahran'ın yeni ABD-İsrail saldırılarına karşı Körfez'deki deniz altı iletişim kablolarını hedef almak üzere planlar hazırladığını öne sürdü.

Yetkililerden biri, kabloların zarar görmesi halinde onarım çalışmalarının da engellenebileceğini dile getirdi.

İranlı yetkili, "Eğer İran saldırıya uğrarsa, deniz altı kablolarından askeri üslere, gizli olanlar dahil, artık hiçbir kırmızı çizgi kalmayacaktır" diye konuştu.

Yetkili, İran'ın kablolara erişebilecek kapasitede olduğunu da iddia etti.

Devrim Muhafızları Ordusu'nun siyasi işlerden sorumlu yetkilisi Yedullah Cevani, ise İran altyapısının hedef alınması durumunda Hürmüz Boğazı'ndan geçen yedi büyük internet kablosuna saldırabilecekleri uyarısında bulundu.

HİNT BASINI TÜRKİYE VE FRANSA'NIN UYARILARINA YER VERDİ

India Today, saldırıların bölgesel ve ekonomik sonuçlarını ele aldığı haberinde İstanbul'daki sekiz ülkeli toplantının ardından yapılan açıklamaları da aktardı.

Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya'nın katıldığı görüşmelerin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İran'a yönelik yeni bir askeri müdahaleye karşı çıktığına işaret edildi.

Bakan Fidan, "Hepimiz, İran'a yönelik yeni bir saldırının bölgedeki savaşı genişleteceği konusunda hemfikiriz" demişti.

İran'a askeri müdahalenin çözüm olmayacağını vurgulayan Bakan Fidan, sekiz ülkenin de çatışmaların daha fazla yayılmasını istemediğini belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'nun açıklamalarına da yer veren Hint gazetesi, Paris yönetiminin özellikle enerji fiyatlarına ilişkin uyarısını öne çıkardı.

Barrot, "İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında daha fazla bir tırmanışın kazananı olmayacaktır ve bunun hidrokarbon fiyatları üzerinde muhtemelen çok ciddi sonuçları olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

TRUMP'TAN YENİ OPERASYON SİNYALİ

Florida'da konuşan Trump, ABD'nin 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı askeri harekâtın adına atıfta bulunarak, "Başka bir küçük Epic Fury yapabiliriz" dedi.

Trump, İran'ın anlaşmaya yanaşıp yanaşmayacağına ilişkin şüphelerini de dile getirdi.

ABD Başkanı, savaşın hızla sona erdirilebileceğini savunurken Washington'ın yeni askeri adımlar atıp atmayacağına ilişkin kesin bir takvim açıklamadı.

İNTERNET KESİLİR Mİ? BANKACILIK VE İLETİŞİM RİSK ALTINDA

Deniz altı kabloları, kıtalar ve ülkeler arasındaki veri iletişiminin temel altyapısını oluşturuyor.

Uluslararası Telekomünikasyon Birliğine (ITU) göre küresel internet trafiğinin yaklaşık yüzde 99'u deniz altı kabloları üzerinden taşınıyor.

Ancak araştırma şirketi TeleGeography'nin araştırma direktörü Alan Mauldin, Hürmüz Boğazı'ndan geçen kabloların uluslararası bant genişliğinin yüzde 1'inden azını taşıdığını belirtti.

Bu nedenle yalnızca Hürmüz'deki kabloların hedef alınmasının dünya genelinde internetin tamamen kesilmesine yol açması beklenmiyor.

Buna karşılık birden fazla kablonun aynı anda zarar görmesi, özellikle Körfez ülkelerinde internet bağlantılarının yavaşlamasına, finansal işlemlerin aksamasına ve bulut hizmetlerinde kesintilere neden olabilir.

KIZILDENİZ İÇİN DAHA BÜYÜK RİSK

Haberde, Kızıldeniz'deki deniz altı kablolarının küresel iletişim açısından daha kritik bir konumda bulunduğuna işaret edildi.

TeleGeography verilerine göre Kızıldeniz'den geçen kablo güzergahları, küresel uluslararası bant genişliği talebinin yaklaşık yüzde 3'ünü ve bölgeler arası trafiğin yaklaşık yüzde 10'unu taşıyor.

İran'ın Yemen'deki Husilerle bağlantıları nedeniyle Kızıldeniz'deki altyapının da risk altında.

KÖRFEZ'İN TEKNOLOJİ YATIRIMLARI DA TEHLİKEDE

India Today, kablo saldırılarının Körfez ülkelerinin teknoloji ve yapay zeka yatırımlarını da etkileyebileceğine işaret etti.

İranlı güvenlik yetkilisi, ABD bağlantılı veri merkezleri ve yapay zeka tesislerinin hedef alınabileceği uyarısında bulunmuştu.

Hint basını da Mart ayında Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki iki Amazon Web Services tesisinin İran saldırılarından doğrudan etkilendiğini, Bahreyn'deki bir tesisin yakınındaki altyapının da zarar gördüğü hatırlattı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala