Hintli Generalden Türkiye'ye savaş çağrısı: "Yunanistan ve Kıbrıs'la ittifak kuralım"

Kaynak: Dış Haberler 10 Haziran 2025 16:05 - Güncelleme: 10 Haziran 2025 16:19 - Güncelleme:

Emekli Hint Tümgeneral GD Bakshi, Yunan haber sitesi Directus'a verdiği röportajda, Yeni Delhi yönetimine Türkiye'ye karşı askeri adımlar atma ve Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile ittifak kurma önerisinde bulundu.

Hindistan'dan Türkiye'ye yönelik gerilimi tırmandıran bir çağrı geldi. Yunan haber sitesi Directus'a konuşan emekli Hint Tümgeneral GD Bakshi, Türkiye'yi doğrudan hedef alan açıklamalarda bulundu. Bakshi, Türkiye ile Pakistan arasındaki yakın ilişkileri "hazmedemediğini" belirterek, Yeni Delhi yönetimine Ankara'ya karşı askeri adımlar atma çağrısında bulundu. "EN İYİ MÜTTEFİKİMİZ YUNANİSTAN" General Bakshi, Hindistan'ın Yunanistan'ı askeri olarak desteklemesi gerektiğini savundu. Hindistan’ın özellikle Yunanistan’a BrahMos süpersonik seyir füzesi satmasını öneren Bakshi, hava savunma sistemleri ve Pinaka çok namlulu roketatar sistemlerinin de Yunanistan envanterine dahil edilmesini istedi. "TÜRKİYE'YE ORTAK SALDIRI YAPMALIYIZ" "Kıbrıs ile birlikte ortak saldırı düzenlemeliyiz" diyen Bakshi, bu adımın Türkiye’yi durdurabileceğini ileri sürdü. Ayrıca Bakshi, Hindistan ordusunun savaş kapasitesine güvendiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Hindistan’ın Türkiye'nin Doğu Akdeniz’deki etkisini kırmak için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yoğun askeri yatırım yapması şart."

Kaynak: Dış HaberlerEditör: Muzeyyen Bıyık