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    • Haberler > Dünya > Hiroşima'daki felaket kalıntılarından 78 yıl sonra kol saati çıktı: Tam 31 bin dolara satıldı

    Hiroşima'daki felaket kalıntılarından 78 yıl sonra kol saati çıktı: Tam 31 bin dolara satıldı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Hiroşima&#039;daki felaket kalıntılarından 78 yıl sonra kol saati çıktı: Tam 31 bin dolara satıldı
    Japonya, Hiroşima, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Japonya'nın güneybatısındaki Hiroşima'ya 1945 yılında atılan atom bombasının kalıntılarında erimiş kol saati bulundu. Saat 31 bin 113 dolara satıldı.

    ABD'nin Boston kentindeki "RR Auction" müzayedesinde, bombalanan Hiroşima'nın kalıntılarından çıkarılan; yerel saatle patlama anı olan 08.15'te durarak eriyen kol saati, 31 bin 113 dolara satıldı.

    Saati satın alan müşterinin ismi açıklanmadı.

    Müzayededen yapılan açıklamada, meşhur kol saati "nükleer çağın şafağının işareti ve uygarlığın alacakaranlığının habercisi" olarak nitelendirildi.

    Saat, acil yardım malzemeleri götürmek için kente gelen bir İngiliz askeri tarafından bulunmuştu.

    SAATİN SATIŞINA TEPKİLER

    2017'de Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen İsviçre merkezli Uluslararası Nükleer Silahların İmha Edilmesi Kampanyası (ICAN), saatin satışına karşı çıkmıştı.

    "Tarihi dersler taşıyan bir objeden bireylerin kâr elde edebileceği kaygısı nedeniyle" kol saatinin müzayede satış listesinden kaldırılması istenmişti.

    ABD, 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya tarihin ilk atom bombasını atmış, kentin yüzde 90'ı yıkılmış, ilk anda 80 bin kişi hayatını kaybetmişti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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