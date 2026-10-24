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Dünya

Hitler'in gizemli sığınağında yangın! 200 kişi seferber oldu

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Almanya'da Nazi lideri Adolf Hitler'in Alpler'deki tarihi sığınağı Kartal Yuvası'nda yangın çıktı. Yaklaşık 1.800 metre yükseklikteki yapıyı alevler sararken, 200 kişilik ekip söndürme çalışmalarına katıldı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

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Almanya'nın Bavyera eyaletinde, Nazi diktatörü Adolf Hitler'in İkinci Dünya Savaşı döneminde kullandığı yapılardan biri olan Kartal Yuvası (Kehlsteinhaus) alevlere teslim oldu.

Berchtesgaden kasabasının yukarısında, Alp Dağları'nın yaklaşık 1.800 metre yüksekliğinde bulunan tarihi yapıda cuma gecesi yangın çıktı.

Yangının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edilirken, bir kişi gözaltına alındı.

Hitler'in gizemli sığınağında yangın! 200 kişi seferber oldu
Başlık ResmiHitler'in gizemli sığınağında yangın! 200 kişi seferber oldu

200 KİŞİLİK EKİP SEFERBER OLDU

Traunstein'daki acil durum merkezlerine yerel saatle 21.15'te yangın alarmı ulaştı.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, tarihi binayı alevler içinde buldu.

Dağlık arazinin müdahaleyi güçleştirmesi nedeniyle söndürme çalışmalarına yaklaşık 200 acil durum personeli katıldı.

Yangın, cumartesi sabahının erken saatlerinde de devam etti. Olayda yaralanan olmadığı açıklandı.

200 KİŞİLİK EKİP SEFERBER OLDU

Traunstein'daki acil durum merkezlerine yerel saatle 21.15'te yangın alarmı ulaştı.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, tarihi binayı alevler içinde buldu.

Dağlık arazinin müdahaleyi güçleştirmesi nedeniyle söndürme çalışmalarına yaklaşık 200 acil durum personeli katıldı.

Yangın, cumartesi sabahının erken saatlerinde de devam etti. Olayda yaralanan olmadığı açıklandı.

YANGININ ARDINDAN BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bavyera polisi, yangının ardından bir şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Şüphelinin yangının çıkışıyla bağlantısının bulunup bulunmadığını belirlemek amacıyla adli soruşturma başlatıldı.

Yangının kesin çıkış nedeni ise henüz açıklanmadı.

HİTLER'İN DAĞDAKİ SIĞINAĞIYDI

Naziler tarafından 1938 yılında tamamlanan Kartal Yuvası, Hitler ve üst düzey Nazi yetkilileriyle bağlantılı tarihi yapılardan biri olarak biliniyor.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Hitler'in karargâh olarak kullandığı Berghof konutu da aynı bölgede bulunuyordu.

Hitler ve üst düzey Nazi yetkilileri, 1941'de Sovyetler Birliği'nin işgaline yönelik planlamalarda Berghof'u kullanmıştı.

Nazi yönetimi, Alp Dağları'ndaki bu bölgeyi Hitler'i doğa ve hayvansever biri olarak gösteren propaganda filmlerinde de kullanmıştı.

1945'TE YIKILMAKTAN KURTULMUŞTU

Yaklaşık 1.800 metre yükseklikte inşa edilen Kartal Yuvası, Nazi Almanyası'nın 1945'te yenilmesinin ardından yıkılmaktan kurtuldu.

Yıllar içinde turistik bir mekâna dönüştürülen tarihi yapı, bünyesinde bir dağ restoranı da barındırıyor.

Yapının resmî internet sitesinde Kartal Yuvası, Nazi diktatörlüğünün insanlık dışı uygulamalarını hatırlatan tarihi bir mekân olarak tanımlanıyor.

HİTLER'İN DİĞER YAPILARI DA TARTIŞMA KONUSU

Almanya ve Avusturya'da Hitler ile bağlantılı yapıların korunması ya da yıkılması uzun süredir tartışılıyor.

Bazı kesimler bu binaların tarihi miras olarak korunmasını savunurken, diğerleri neo-Nazi grupların ziyaret ve propaganda merkezlerine dönüşebilecekleri endişesini taşıyor.

Berlin yönetimi, haziran ayında Nazi döneminden kalma bir sığınağın yıkılarak bulunduğu alana konut ve ofisler yapılacağını açıklamıştı.

Avusturya'da ise Hitler'in doğduğu Braunau am Inn kentindeki ev, yıllar süren tartışmaların ardından restore edilerek temmuz ayında polis karakoluna dönüştürüldü.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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