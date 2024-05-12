Hollanda'dan İsrail kararı! Kraliyet Sanat Akademisi İsrailli kurumla işbirliğine son verdi

Hollanda'nın idari başkenti Lahey'deki Kraliyet Sanat Akademisi (KABK) yönetimi, Kudüs'teki Bezalel Sanat ve Tasarım Akademisi ile işbirliğini iptal etme kararı aldı.

KABK Öğrenci Birliğinin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Akademi yönetiminin, İsrailli kurumlarla işbirliğini sonlandırma taleplerini kabul ettiğini duyurdu.

KABK yönetiminin Hollanda'da bir İsrailli eğitim kurumuyla işbirliğini iptal eden ilk eğitim kurumu olduğu belirtilen açıklamada, kararın olumlu karşılandığı kaydedildi.

Açıklamada, Birliğin, KABK yönetimine ilettiği talepler şöyle sıralandı:

"Bezalel Sanat ve Tasarım Akademisi ile işbirliğini iptal etmesi, Gazze'deki savaşa tarafsız kalma politikasından vazgeçmesi, Akademide Filistinliler için yardım toplanması, Filistin'deki sanat akademileriyle işbirliği kurulması ve Ukraynalı öğrencilerde olduğu gibi Filistinli öğrencilerin de okul ücretinde indirime gidilmesi."

"Hollanda'daki eğitim kurumlarının Gazze Şeridi'ndeki savaşa ilişkin tutumlarını değiştirmeye yönelik çabalarının sonuç vermeye başladığı" ifade edilen açıklamada, benzer kararların diğer Hollandalı eğitim kurumları tarafından da alınması gerektiğinin altı çizildi.

Ulusal basındaki haberlerde, öğrenci birliğinin aylardır Akademi yönetimine baskı yaptığı ve imza kampanyası yürüttüğü aktarılarak, daha önce İsrailli kurumla işbirliğini kesme talebini reddeden Akademi yönetiminin taleplerin artmasının ardından işbirliğini sonlandırma kararı aldığına dikkati çekildi.