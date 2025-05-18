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Husilerden İsrail'e füze yağmuru: Ben Gurion Havaalanı'nda uçuşlar yeniden durdu

Kaynak: Dış Haberler
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Husilerden İsrail&#039;e füze yağmuru: Ben Gurion Havaalanı&#039;nda uçuşlar yeniden durdu
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

İşgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki kanlı saldırıları tüm acımasızlığıyla sürerken, Yemen'deki Husi isyancılar İsrail'in Tel Aviv yakınlarında bulunan Ben Gurion Havaalanı'nı hedef aldı.

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Tel Aviv yakınlarında bulunan Ben Gurion Havaalanı'nı "nitelikli bir askeri operasyonla" iki balistik füzeyle vurduklarını açıkladı. 

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, saldırının Telegram üzerinden yaptıkları açıklamada "Operasyon amacına ulaştı" ifadelerini kullandı.

Husilerden İsrail'e füze yağmuru: Ben Gurion Havaalanı'nda uçuşlar yeniden durdu - 1. Resim

UÇUŞLAR DURDURULDU, SİRENLER ÇALDI

İsrail ordusu, yerel saatle 02.00 sularında (23.00 GMT) İsrail'e atılan bir balistik füzenin hava savunma sistemi tarafından başarıyla önlendiğini duyurdu. Füze saldırısı sırasında İsrail'in merkezinde sirenler çaldı ve güvenlik önlemleri artırıldı. Saldırı sonrası Ben Gurion Havaalanı'nda uçuşların geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

"GAZZE İLE DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ"

 Husilerin askeri sözcüsü Seri,  ABD gemilerine yönelik saldırıları durdurmayı kabul etmelerine rağmen, Gazze'deki Filistinlilerle dayanışma içinde olduklarını belirterek İsrail'e yönelik füze saldırılarına devam edeceklerini ifade etti.

İSRAİL'DEN MİSİLLEME SALDIRISI

İsrail, daha önce 6 Mayıs'ta Yemen'in başkenti Sana'daki ana havaalanını hedef almış, saldırı sonucunda havaalanı ağır hasar almış ve birkaç kişi hayatını kaybetmişti. 

HAVA SAVUNMASI DEVREDE

Siyonist ordu, Yemen'den fırlatılan füzelerin hava savunma sistemi tarafından engellendiğini, ancak saldırı nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığını açıkladı.

Kaynak: Dış Haberler

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