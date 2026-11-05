Husilerden Suudi Arabistan'a İHA saldırısı iddiası! Havalimanında uçuşlar durdu
Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın Dammam kentindeki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'nı İHA ile hedef aldıklarını öne sürdü. Askeri sözcü Yahya Seri, saldırının hava trafiğinin durmasına neden olduğunu iddia ederken, Riyad yönetiminden henüz açıklama gelmedi.
Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dammam kentindeki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'nı İHA ile hedef aldıklarını öne sürdü.
UÇUŞLAR DURDU
Sözcü, "Operasyon hedefine başarıyla ulaştı ve havalimanındaki hava trafiğinin durmasına neden oldu." ifadelerini kullandı.
Saldırının ne zaman gerçekleştirildiğine veya yol açtığı hasarın boyutuna ilişkin bilgi paylaşmayan Seri'nin iddialarına karşın Suudi Arabistan makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.
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Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.