Yemen ordusu, İran destekli Husilerin mevzilerine son 24 saatte 257 saldırı düzenlendiğini ve en az 700 kişinin öldüğünü ya da yaralandığını açıkladı. Husiler ise Suudi Arabistan’ın Yemen’deki sivil yerleşimlere 60 hava ve füze saldırısı düzenlediğini öne sürdü.

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Yemen’de Husiler ile Suudi Arabistan destekli güçler arasındaki gerilim yeniden tırmanırken, son 24 saatte düzenlenen saldırıların bilançosuna ilişkin dikkat çeken açıklamalar geldi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri, İran destekli Husilere ait mevziler ve askeri kapasitenin hedef alındığı 257 ayrı saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Husilerin mevzileri peş peşe vuruldu: 24 saatte yüzlerce kişi öldürüldü

Yapılan açıklamada, saldırıların savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA), topçu birlikleri, füzeler ve çok namlulu roketatarlarla gerçekleştirildiği belirtildi.

Saldırıların Sana, Midi, Bakım ile Cevf, Marib, Beyda ve Lahic'in yanı sıra Taiz'de yoğunlaştığı aktarıldı.

Husilerin mevzileri peş peşe vuruldu: 24 saatte yüzlerce kişi öldürüldü

KRİTİK NOKTALAR HEDEF ALINDI, 700 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Husilere ait komuta ve kontrol merkezleri, toplanma ve takviye noktaları, yedek birlikler, silah ve mühimmat depoları ile askeri ikmal hatları ve araçlarının hedef alındığı ifade edildi.

Gerçekleştirilen 257 saldırıda Husilerden en az 700 kişinin öldürüldüğü veya yaralandığı belirtilen açıklamada, 170 askeri araç ve muharebe aracının imha edildiği veya kullanılamaz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, saldırıların Husilerin askeri kapasitesini doğrudan etkilediği ve sivillere yönelik saldırılarını sürdürme imkanlarını sınırladığı vurgulandı.

Yemen ordusunun, ülkenin egemenliğini korumak ve devlet kurumlarının kontrolünü yeniden sağlamak amacıyla askeri operasyonlarını sürdüreceği ifade edildi.

Husilerin mevzileri peş peşe vuruldu: 24 saatte yüzlerce kişi öldürüldü

HUSİLER, SUUDİ ARABİSTAN’I SUÇLADI

Öte yandan Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'a ait savaş uçaklarının son 24 saatte Sana, Sada, Taiz, Hacce ve Marib vilayetlerindeki sivil yerleşimlere 60 hava ve füze saldırısı düzenlediğini öne sürdü.

Saldırıların Hamis Muşayt ve Taif'teki üslerden kalkan F-15 ve Typhoon tipi savaş uçaklarıyla gerçekleştirildiğini aktaran Seri, füze saldırılarının ise Necran'dan yapıldığını iddia etti.

Husilerin mevzileri peş peşe vuruldu: 24 saatte yüzlerce kişi öldürüldü

Seri, Suudi Arabistan'ın gerginliğin artmasından bu yana düzenlediği saldırıların toplamının 1410 hava ve füze saldırısına ulaştığını belirtti.

Husilerin bugün düzenlendiğini öne sürdüğü hava saldırılarına ilişkin Suudi Arabistan'dan henüz açıklama yapılmadı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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