Suudi Arabistan’da gerilim! Husilerin roketi okula isabet etti

Suudi Arabistan’ın Necran kentinde Husiler tarafından fırlatılan roket mermisi bir okula isabet etti. Saldırıda okulda maddi hasar meydana gelirken, can kaybı veya yaralanma olup olmadığı açıklanmadı.

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Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Necran’da bir okula Husiler tarafından fırlatılan roket mermisinin isabet ettiğini açıkladı. Saldırıda okulda maddi hasar meydana gelirken, hasarın boyutu ve yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

HUSİLERDEN AÇIKLAMA YOK

Husilerden saldırıya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Yemen’deki Husiler, bir süredir Suudi Arabistan’a yönelik saldırılar düzenliyor.

3 FÜZE İMHA EDİLMİŞTİ

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu da daha önce Husilerin ülkenin güneyindeki Hamis Muşayt kentine fırlattığı 3 balistik füzenin imha edildiğini duyurmuştu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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