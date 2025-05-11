ICE tesisinde gerilim tırmanıyor: ABD'li Kongre üyelerine tutuklama talebi

ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan bir ICE (Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza) tesisi, siyasi bir krizin merkezi haline geldi. Newark Belediye Başkanı Ras Baraka'nın izinsiz giriş gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından şimdi de Demokrat Kongre üyeleri Bonnie Watson Coleman (D-N.J.), Rob Menendez (D-N.J.) ve LaMonica McIver (D-N.J.) için tutuklama talebi gündeme geldi.

ABD'de geçtiğimiz günlerde Newark Belediye Başkanı Ras Baraka'nın, New Jersey'deki bir ICE (Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza) tesisine izinsiz girdiği gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından tansiyon yükseldi. Baraka'nın gözaltına alınması, ülke genelinde büyük yankı uyandırırken, şimdi de gözler Kongre üyelerine çevrildi.

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KONGRE ÜYELERİNE GÖZALTI TEHDİDİ!

İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), Baraka'nın gözaltına alındığı sırada tesise habersiz giriş yapan Demokrat Kongre üyeleri Bonnie Watson Coleman (D-N.J.), Rob Menendez (D-N.J.) ve LaMonica McIver (D-N.J.) için de gözaltı ihtimalinin masada olduğunu açıkladı.

DHS Sözcüsü Tricia McLaughlin, CNN’e yaptığı açıklamada, "Muhtemelen daha fazla tutuklama olacak" diyerek, Kongre üyelerinin ICE memurlarına fiziksel müdahalede bulunduğuna dair kamera görüntülerinin bulunduğunu ifade etti.

"KONGRE ÜYELERİNE EL KALDIRDILAR!"

Watson Coleman'ın sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Yasal gözetim yetkilerini kullandıkları için Kongre üyelerini tutuklamakla tehdit etmek, bu yönetimin kendilerine karşı çıkan herkesi sindirmeye çalıştığının açık bir göstergesidir" ifadeleri kullanıldı. Sözcü, ellerinde bulunan kamera kayıtlarının ICE ajanlarının Kongre üyelerine el kaldırdığını ve DHS’nin yalan söylediğini kanıtladığını öne sürdü.

Watson Coleman, olay sonrası tesisi gezdiğini ve gözlemlediği koşulların "temiz ve düzenli" olduğunu belirtti. Ancak, ICE memurlarının Kongre üyelerine karşı fiziksel müdahalede bulunduğunu iddia etti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

DHS, sosyal medya hesapları üzerinden, LaMonica McIver'ın bir ICE memuruna saldırdığını iddia eden bir video yayınladı. Videoda, McIver’ın ICE görevlilerine fiziksel müdahalede bulunduğu ve kelepçelendikten sonra çitlerin arkasına götürüldüğü anlar yer aldı. McIver, düzenlediği basın toplantısında, "Birden fazla ICE görevlisi tarafından saldırıya uğradım ve ICE’nin bölge müdürleri bunu izledi" dedi.

Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries (D-N.Y.), olayın ardından yaptığı açıklamada Kongre üyelerinin yanında durarak, "İki Kongre kadınına fiziksel saldırıda bulunan maskeli ajanların derhal tespit edilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

GÖZALTI KRİZİNİN ARKASINDA NE VAR?

Olaylar, Newark Belediye Başkanı Ras Baraka'nın, federal göçmen gözaltı merkezine izinsiz girmesiyle patlak verdi. Baraka’nın, New Jersey kongre heyetinden üç üyenin tesise gerçekleştirdiği habersiz ziyaret sırasında ICE ajanları tarafından gözaltına alınması, siyasi arenada büyük yankı uyandırdı.

Baraka, serbest bırakıldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Oraya herhangi bir yasayı çiğnemek için gitmedim. Hiçbir yasayı çiğnemedim," yorumunu paylaştı.

TRUMP YÖNETİMİ ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Beyaz Saray'dan üst düzey yetkililer, federal gözetim altındaki tesislere izinsiz giriş yapılmasına müsamaha gösterilmeyeceğini belirtirken, Kongre üyelerinin ICE memurlarına saldırdığına dair görüntülerin yayınlanacağını açıkladı.