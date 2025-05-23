II. dünya savaşından sonra bir ilk! Almanya, Litvanya’ya tugay konuşlandırdı

Almanya’nın, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın ardından NATO’nun doğu kanadını korumak maksadıyla Litvanya’ya konuşlandırdığı tugay resmen göreve başladı.

18 Aralık 2023’te iki ülke arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Savunma Bakanı Boris Pistorius’un yaptığı ziyaretle görevine başlayan tugaydaki asker sayısı ilk aşamada 500 olacak. 2026 yılı ortasına kadar tugayda görev yapacak personel sayısının 2 bine, 2027 yılı sonuna kadar da 5 bine çıkarılması planlanıyor.

Tugayın oluşumunun altyapısını ve askerî yapılanmayı hazırlamak için küçük bir askerî birlik 1 Nisan 2024’te Litvanya’ya gitmişti. 150 askerden oluşan öncü birlik, tugayın tamamının Litvanya’ya intikalini planlamak ve askerî altyapı ihtiyaçlarını koordine etmekle görevlendirilmişti.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN BU YANA İLK

Rusya- Ukrayna Savaşı’nın başlamasının ardından savunmasını güçlendirmeye yönelik adımlar atan Almanya, İkinci Dünya Savaşından bu yana ilk kez yabancı bir ülkede asker konuşlandırmış oldu. Alman askerler, Litvanya’nın Vilnius ve Kaunas kentleri yakınlarındaki Rdninkai ile Rukla kasabalarında kalıcı olarak konuşlanacak. Bölgeye, personel ailelerinin kalabilmesi için konutlar ve sosyal tesisler inşa edilecek.