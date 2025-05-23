Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > II. dünya savaşından sonra bir ilk! Almanya, Litvanya’ya tugay konuşlandırdı

II. dünya savaşından sonra bir ilk! Almanya, Litvanya’ya tugay konuşlandırdı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
II. dünya savaşından sonra bir ilk! Almanya, Litvanya’ya tugay konuşlandırdı
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Almanya’nın, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın ardından NATO’nun doğu kanadını korumak maksadıyla Litvanya’ya konuşlandırdığı tugay resmen göreve başladı.

18 Aralık 2023’te iki ülke arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Savunma Bakanı Boris Pistorius’un yaptığı ziyaretle görevine başlayan tugaydaki asker sayısı ilk aşamada 500 olacak. 2026 yılı ortasına kadar tugayda görev yapacak personel sayısının 2 bine, 2027 yılı sonuna kadar da 5 bine çıkarılması planlanıyor.

Tugayın oluşumunun altyapısını ve askerî yapılanmayı hazırlamak için küçük bir askerî birlik 1 Nisan 2024’te Litvanya’ya gitmişti. 150 askerden oluşan öncü birlik, tugayın tamamının Litvanya’ya intikalini planlamak ve askerî altyapı ihtiyaçlarını koordine etmekle görevlendirilmişti.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN BU YANA İLK

Rusya- Ukrayna Savaşı’nın başlamasının ardından savunmasını güçlendirmeye yönelik adımlar atan Almanya, İkinci Dünya Savaşından bu yana ilk kez yabancı bir ülkede asker konuşlandırmış oldu. Alman askerler, Litvanya’nın Vilnius ve Kaunas kentleri yakınlarındaki Rdninkai ile Rukla kasabalarında kalıcı olarak konuşlanacak. Bölgeye, personel ailelerinin kalabilmesi için konutlar ve sosyal tesisler inşa edilecek.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

4 çeteye dev operasyon! Hesaplarındaki para ağızları açıkta bıraktı...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Nepal, ksenon gazı yardımıyla Everest'e çıkan dağcıya soruşturma açtı - DünyaKsenon gazı yardımıyla Everest'e çıkan dağcıya soruşturma!California'daki uçak kazasında bilanço belli oldu! Ölü ve yaralılar var - DünyaCalifornia'daki uçak kazasında bilanço belli oldu!Kumpas kokan saldırı! ABD'de iki İsrail elçilik çalışanı öldürüldü - DünyaABD'de iki İsrail elçilik çalışanı öldürüldüNedenini duyunca şaşıracaksınız! Everest zirvesine ulaşan dağcılara soruşturma başlatıldı - DünyaEverest zirvesine ulaşan dağcılara soruşturma başlatıldıYargı kararını yok saydı! İstihbaratın başına yeni isim atadı - DünyaYargı kararını yok saydı! İstihbaratın başına yeni isim atadıİsrail yanlısı vekil Avrupa Parlamentosu'nda dövüldü! - Dünyaİsrail yanlısı vekil AP'de dövüldü
Sonraki Haber Yükleniyor...