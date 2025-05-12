İki ülke arasında peçete krizi! Fransa, Rusya'nın iddialara cevap verdi

Kaynak: Dış Haberler 12 Mayıs 2025 09:11 - Güncelleme: 12 Mayıs 2025 09:23 - Güncelleme:

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Telegram kanalında yaptığı paylaşımla Fransa, Almanya ve İngiltere liderlerini uyuşturucu kullanmakla suçladı. Zakharova, "Bir Fransız, bir İngiliz ve bir Alman trene bindi ve kafayı buldu" ifadelerini kullanarak, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Merz ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in Ukrayna'ya giderken çekilen bir video görüntüsünü paylaştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya giderken trende kullandığı peçete, Fransa ile Rusya arasında büyük bir diplomatik krize yol açtı. İlgili Haber Macron, Merz, Starmer ve Tusk Kiev'e gidiyor! Rusya'ya '30 günlük ateşkes' çağrısı Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Telegram kanalında yaptığı sansasyonel bir paylaşımla Macron, Almanya Başbakanı Olaf Merz ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'i "uyuşturucu kullanmakla" suçladı. ELYSEE SARAYI'NDAN "PEÇETE" AÇIKLAMASI Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee, sosyal medya üzerinden yayınlanan görüntülere ilişkin hızlı bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı. Açıklamada, masanın üzerindeki beyaz nesnenin "kokain poşeti" değil, sıradan bir "kağıt peçete" olduğu bilgisini aktardı. Fransız yetkililer, görüntülerin manipüle edildiğini savunarak, bu iddiaların "Fransa düşmanları" tarafından yayılan "sahte haber" olduğunu vurguladı. Elysee, ayrıca videonun Macron, Merz ve Starmer'in Kiev'e doğru yol aldığı sırada çekildiğini doğruladı. Fransız haber portalı Freelance Infos görüntülerde, gazetecilerin içeri girmesi üzerine Macron'un masanın üzerindeki peçeteyi kaldırdığı, Merz'in ise 'kaşık' olduğu öne sürülen nesneyi eline aldığını yazdı.

Kaynak: Dış HaberlerEditör: Muzeyyen Bıyık