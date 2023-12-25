25 Aralık 2023 06:35 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 06:36

Gemi, 1300’e yakın mürettebatı ve deneme seferine davet edilen farklı ülkelerden yolcularla deneme seferi yaptı. Şanghay’dan demir alan gemi, bir gün sürecek deneme seferinin ardından limana geri dönecek. Bir deneme seferi daha yapması beklenen geminin, 1 Ocak 2024’te ilk ticari seferine çıkması planlanıyor. Şanghay Vaygaoçiao Gemi Yapım Şirketi tarafından üretilen gemi, 323 metre uzunluğu ve 135 bin 500 ton ağırlığıyla, 5 bin 246 yolcu taşıma kapasitesine sahip. 2 bin 125 yolcu kamarasının bulunduğu 16 katlı dev gemide, 40 bin metrekare ortak hayat alanı bulunuyor. İngiliz-Amerikan kurvaziyer operatörü Carnival için üretilen gemi, Japonya’dan Güneydoğu Asya’ya kadar olan bölgedeki kruvaziyer seferlerinde kullanılacak.