Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İmam Hüseyin Üniversitesi bombalandı: Tahran’da dumanlar yükseliyor

İmam Hüseyin Üniversitesi bombalandı: Tahran’da dumanlar yükseliyor

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
İmam Hüseyin Üniversitesi bombalandı: Tahran’da dumanlar yükseliyor
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

İsrail, İran’ın başkenti Tahran’da bulunan İmam Hüseyin Üniversitesi’ni hedef aldı.

İsrail, İran’ın başkenti Tahran’da bulunan ve İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (IRGC) bağlı olan İmam Hüseyin Üniversitesi’ne hava saldırısı düzenledi.

Çarşamba günü gerçekleşen saldırının ardından üniversite çevresinden yoğun dumanlar yükseldiği gözlemlendi. Saldırı sonrası bölgeden gelen görüntülerde geniş çaplı tahribat dikkat çekti.

GERİLİM CUMA GÜNÜNDEN BU YANA TIRMANIYOR

Geçtiğimiz Cuma gününden bu yana, İsrail ve İran arasında karşılıklı saldırılar bölgesel tansiyonu yükseltti. İsrail'in, İran'da askeri ve nükleer tesisler dahil olmak üzere birçok noktaya hava saldırısı düzenlediği, İran'ın ise buna karşılık misilleme saldırıları başlattığı bildirildi.

İsrailli yetkililer, İran'ın gerçekleştirdiği füze saldırılarında en az 24 kişinin hayatını kaybettiğini ve yüzlerce kişinin yaralandığını açıkladı.

İran Kızılay Başkanı Mücteba Halidi, İsrail'in 21 eyaleti hedef alan saldırılar düzenlediğini ve yaklaşık bin kişinin geçici barınma merkezlerine yerleştirildiğini açıkladı.

"Entekhab" haber sitesine konuşan Halidi, saldırılardan etkilenen bölgelerde insani yardım çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

İRAN'DAN FARKLI AÇIKLAMALAR

İranlı yetkililer ise İsrail'in saldırılarında en az 224 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1.000'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

Washington merkezli İnsan Hakları Aktivistleri (HRA) grubu ise Çarşamba günü yaptığı açıklamada, saldırıların İran genelinde en az 585 kişinin ölümüne, 1.326 kişinin de yaralanmasına neden olduğunu duyurdu.

Grup tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerden 239’unun sivil, 126’sının ise güvenlik personeli olduğu belirtildi.

Kaynak: Dış Haberler

YKS sınavı kaç saat, kaç soru? TYT, AYT ve YDT saatleri
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Orta Doğu'yu kana bulayan Netanyahu, 33 yıldır aynı şeyi iddia ediyor! - Dünya33 yıldır aynı hikayeyi anlatıyor!Trump, ölümle tehdit etmişti! Hamaney'den dikkat çeken hamle - DünyaHamaney'den dikkat çeken hamleABD ordusunda İsrail krizi! Netanyahu’ya “ölüm tarikatı” diyen Pentagon subayı McCormack görevden alındı - DünyaABD ordusunda 'İsrail' krizi!Kimse ne olduğunu anlamadı! ABD’yi gizlice istila ettiler: Ölümcül solucan yayılıyor - DünyaKimse ne olduğunu anlamadı! ABD’yi gizlice istila ettilerİsrail-İran çatışması giderek şiddetleniyor! Tel Aviv'de siren sesleri... Geceyi böyle geçirdiler - DünyaNetanyahu kendi halkını perişan etti!Saldırı takvimi sızdı! Netanyahu, Trump’a İran sunumu yaptı - Dünyaİşte Netanyahu'nun Trump'a sunduğu plan!
Sonraki Haber Yükleniyor...