İmam Hüseyin Üniversitesi bombalandı: Tahran’da dumanlar yükseliyor

İsrail, İran’ın başkenti Tahran’da bulunan İmam Hüseyin Üniversitesi’ni hedef aldı.

İsrail, İran’ın başkenti Tahran’da bulunan ve İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (IRGC) bağlı olan İmam Hüseyin Üniversitesi’ne hava saldırısı düzenledi.

Çarşamba günü gerçekleşen saldırının ardından üniversite çevresinden yoğun dumanlar yükseldiği gözlemlendi. Saldırı sonrası bölgeden gelen görüntülerde geniş çaplı tahribat dikkat çekti.

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GERİLİM CUMA GÜNÜNDEN BU YANA TIRMANIYOR

Geçtiğimiz Cuma gününden bu yana, İsrail ve İran arasında karşılıklı saldırılar bölgesel tansiyonu yükseltti. İsrail'in, İran'da askeri ve nükleer tesisler dahil olmak üzere birçok noktaya hava saldırısı düzenlediği, İran'ın ise buna karşılık misilleme saldırıları başlattığı bildirildi.

İsrailli yetkililer, İran'ın gerçekleştirdiği füze saldırılarında en az 24 kişinin hayatını kaybettiğini ve yüzlerce kişinin yaralandığını açıkladı.

İran Kızılay Başkanı Mücteba Halidi, İsrail'in 21 eyaleti hedef alan saldırılar düzenlediğini ve yaklaşık bin kişinin geçici barınma merkezlerine yerleştirildiğini açıkladı.

"Entekhab" haber sitesine konuşan Halidi, saldırılardan etkilenen bölgelerde insani yardım çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

İRAN'DAN FARKLI AÇIKLAMALAR

İranlı yetkililer ise İsrail'in saldırılarında en az 224 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1.000'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

Washington merkezli İnsan Hakları Aktivistleri (HRA) grubu ise Çarşamba günü yaptığı açıklamada, saldırıların İran genelinde en az 585 kişinin ölümüne, 1.326 kişinin de yaralanmasına neden olduğunu duyurdu.

Grup tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerden 239’unun sivil, 126’sının ise güvenlik personeli olduğu belirtildi.