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    İmamın katilini bulana 25 bin dolar ödül

    ABD'de vurularak öldürülen İmam Hasan Şerif’in katilinin bulunması için 25 bin dolar ödül kondu. Şerif Armando Fontoura bilgi paylaşan herkese ödül verileceğini belirtirken, New Jersey Başsavcısı Matthew Platkin ise "Toplanan deliller, saldırının bir terör eylemi olduğunu göstermiyor" dedi.

    İmamın katilini bulana 25 bin dolar ödül
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı, TRT Haber

    ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan Newark kentinde İmam Hasan Şerif, Masjid Muhammad-Newark Cami’nin önünde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Şerif'in katilinin bulunması için bilgi paylaşacak herkese 25 bin dolar ödül verileceğini duyurdu.

    "DELİLLER TERÖR EYLEMİ OLDUĞUNU GÖSTERMİYOR"

    New Jersey Başsavcısı Matthew Platkin, düzenlenen basın toplantısında "Şu ana kadar toplanan deliller, saldırının önyargıyla motive edilmiş bir eylem ya da bir terör eylemi olduğunu göstermiyor" dedi.

    Platkin, "Küresel olarak ve eyaletimiz genelinde yaşayan pek çok topluma, özellikle de Müslüman toplumuna yönelik önyargıların artmasıyla, New Jersey’de cinayet haberinin ardından şu anda korku ve endişe hisseden pek çok kişi olduğunu biliyorum. Adaletin yerini bulması için birçok ortağımız ve polisimiz ile çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

    Basın toplantısında konuşan Şerif Armando Fontoura, silahlı saldırıyla ilgili bilgi paylaşan herkese 25 bin dolar ödül verileceğini duyurdu.

    "MÜSLÜMAN KOMŞULARIMIZ ÇOK ŞEY YAŞADI"

    İmam Hasan Şerif'in hayatını kaybettiği açıklanınca başsağlığı mesajı yayımlayan New Jersey Senatörü Cory Booker, "İmam Hasan Şerif'in vurularak öldürülmesi beni çok üzdü. Newark ve bölge polisi soruşturma yürütürken güncellemeleri yakından takip ediyorum ve adaletin hızla yerini bulacağını umuyorum. Kalbim Mescid-i Muhammed'in üyeleriyle ve Müslüman cemaatiyle birlikte" ifadelerine yer verdi.

    New York Belediye Başkanı Eric Adams ise "New York'un her yerinde bir inanç liderine yönelik saldırı hissedilmeye devam ediyor. Bu saldırının nedeni hâlâ şüpheli olsa da, bir şey net: New Jersey'deki Müslüman komşularımız çok şey yaşadı ve bu gece onlara katılarak İmam Hasan Şerif için dua edeceğiz" dedi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı, TRT Haber
    AbdNew Jerseyİmam
    Haberler > Dünya > İmamın katilini bulana 25 bin dolar ödül
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