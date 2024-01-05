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    ABD'de orduya ait uçak yere çakıldı! Mürettebat son anda kurtuldu

    Yerel kaynaklardan gelen bilgiye göre, ABD'nin Güney Dakota eyaletinde bir bombardıman uçağı düştü. Uçağın iniş yapmaya çalışırken gerçekleşen kazada, 4 hava mürettebatı son anda kurtuldu. Ayrıntılar gelmeye devam ediyor...

    ABD&#039;de orduya ait uçak yere çakıldı! Mürettebat son anda kurtuldu
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    ABD'nin Güney Dakota eyaletinde bir B-1B bombardıman uçağı düştü. Açıklanan bilgilere göre kazada yaralanan olmadı.

    Ellsworth Hava Kuvvetleri Üssü'nden yapılan açıklamaya göre, ABD Hava Kuvvetleri'nin "B-1B Lancer" bombardıman uçağı, inişe geçtiği sırada yere çakıldı.

    Güney Dakota'daki Ellsworth Hava Kuvvetleri Üssü'nden dört mürettebat, bombardıman uçağının inişe geçtiği sırada düşmeye başlaması üzerine son anda kendilerini fırlatarak kazadan kurtuldu.

    Yerel saatle 17:50'de meydana gelen kazada 4 kişilik mürettebattan yaralanan olmadı.

    Yetkililer, kazanın bir heyet tarafından soruşturulacağını açıkladı.

    Detaylar gelmeye devam ediyor...

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    AbdUçakKaza
    Haberler > Dünya > ABD'de orduya ait uçak yere çakıldı! Mürettebat son anda kurtuldu
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