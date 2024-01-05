Özgür Özel bu kez Selahattin Demirtaş’ı anmadı, Osman Kavala’ya selam yolladı

5 Ocak 2024 14:19 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 14:22

CHP, İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde İBB Aday Tanıtım Toplantısı düzenledi. Toplantıya CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de katıldı.

KILIÇDAROĞLU DAVET EDİLDİ AMA KATILMADI

Gazeteci Hilal Köylü’nün aktardığı bilgilere göre eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu da davet edildi ancak katılmadı.

DEMİRTAŞ’A BU KEZ ‘SELAM YOK’

CHP lideri Özgür Özel konuşmasının bir bölümünde Gezi Davası’ndan tutuklu bulunan Tayfun Kahraman, Osman Kavala, Mine Özerden ve Çiğdem Mater'e selam gönderdi.

Özel’in tek tek selam gönderdiği listede cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın olmaması dikkat çekti.