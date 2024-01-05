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    Özgür Özel bu kez Selahattin Demirtaş’ı anmadı, Osman Kavala’ya selam yolladı

    İBB Başkanı İmamoğlu’nun yeniden adaylığını açıklandığı törende Özgür Özel’den dikkat çeken bir çıkış geldi. Konuşmasında Tayfun Kahraman’a, Osman Kavala’ya, Mine Özerden’e ve Çiğdem Mater’e selam gönderen Özel bu kez Selahattin Demirtaş’ı es geçti.

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    CHP, İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde İBB Aday Tanıtım Toplantısı düzenledi. Toplantıya CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de katıldı.

    KILIÇDAROĞLU DAVET EDİLDİ AMA KATILMADI

    Gazeteci Hilal Köylü’nün aktardığı bilgilere göre eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu da davet edildi ancak katılmadı.

    DEMİRTAŞ’A BU KEZ ‘SELAM YOK’

    CHP lideri Özgür Özel konuşmasının bir bölümünde Gezi Davası’ndan tutuklu bulunan Tayfun Kahraman, Osman Kavala, Mine Özerden ve Çiğdem Mater'e selam gönderdi.

    Özel’in tek tek selam gönderdiği listede cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın olmaması dikkat çekti.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Özgür ÖzelSelahattin DemirtaşOsman Kavala
    Haberler > Politika > Özgür Özel bu kez Selahattin Demirtaş’ı anmadı, Osman Kavala’ya selam yolladı
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