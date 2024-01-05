CHP'den ince taktikler, İyi Parti’ye eleştiri yok DEM’e sıcak mesaj var

5 Ocak 2024 06:29 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 06:39

FERHAT EKİNCİ'NİN HABERİ - Yerel seçimlerde CHP Genel Başkanı olarak ilk sınavını verecek olan Özgür Özel, elindeki belediyeleri korumaya çalışıyor. İyi Parti’ye götürdüğü iş birliği teklifinin reddedilmesinin ardından farklı ittifak yolları arayan Özel, dün Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ile buluştu. Özel, seçim sürecine ilişkin “Diyalog ve temas hâlinde olma konusunda fikir birliğine vardık” dedi. Muharrem İnce ise “Görüş paylaşımında bulunduk” ifadesini kullandı.

CHP’li kurmaylar da bir yandan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ile temasta. DEM Parti’nin daha önce gündeme getirdiği ‘Kent Uzlaşısı’ görüşüne sıcak bakılıyor. Kritik yerlerdeki CHP adaylarının, DEM Parti’nin kriterlerine uygun profile sahip olması bekleniyor. Genel Merkez’de çeşitli ittifak senaryoları üzerinde durulurken, yerelde de iş birliği çalışmaları sürüyor. Oylarını korumak isteyen belediye başkan adayları, eski ortakların il ve ilçe başkanlıklarını ziyaret ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tabanda ‘İstanbul İttifakı’nı oluşturmak için arka kapı diplomasisi yürüterek eski ortakların eski parti yöneticileriyle fikir alışverişinde bulunduğu ileri sürülüyor. Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise Altılı Masa’yı oluşturan partilerin genel başkanlarını ziyaret ederek nabız yokluyor. Bu arada, CHP adayları, seçim sürecinde İyi Partili rakiplerini eleştirmekten uzak duracak. ‘Eski dosttan düşman olmaz’ görüşüyle hareket edilecek. İyi Parti kanadından gelen sert eleştiriler görmezden gelinerek, İyi Parti tabanına sıcak mesajlar gönderilecek.