CHP lideri Özel "gölge başkan" iddialarına cevap verdi

4 Ocak 2024 23:17 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 23:39

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanlığına seçilen Özgür Özel, başkanlığı döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun "gölgesinde kaldığı" iddialarına cevap verdi.

ÖZEL: "KİMSE ARAMIZA NİFAK SOKAMAZ"

Özgür Özel, İmamoğlu'nun gölge genel başkan gibi hareket ettiğine ilişkin iddialara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Ömrüm boyunca ekibimdeki kimseyi kıskanmadım. İmamoğlu ile aramıza sürekli fitne ve nifak sokmaya çalışanlar boşuna beklerler. Erdoğan’ın tek umudu var, 'bunlar birbirine düşer mi?' Biz birbirimize düşmeyeceğiz."

İSTANBUL VE ANKARA'DA ADAYLAR NASIL BELİRLENDİ?

CHP lideri İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday belirleme sürecine ilişkin, "İstanbul’u Ekrem Başkan; Ankara’yı Mansur Başkan belirliyor" diye bir şey yok. İstanbul’da Ekrem Başkan, Ankara'da Mansur Başkan il başkanlarıyla ayrı ayrı çalışıyorlar. Ben de İzmir’de özel olarak çalışıyorum. Ama son kararı il başkanı, mevcut belediye başkan adayımız, milletvekillerimizle birlikte oturacağız birlikte vereceğiz." ifadelerini kullandı.

ASLA MUHALEFETE MUHALEFET ETMEM

CHP ile İYİ Parti arasındaki tartışmalara değinen Özgür Özel, "Ben asla ve asla muhalefete muhalefet etmem. Bu lafı yeni söylemiş değilim. 8 yıl grup başkanvekilliği yaptım, zaman zaman muhalefet partilerinin her birinden bize saldırılar geldi. Ben söz aldığımda, hep şunu söyledim, "Ben muhalefete muhalefet etmem, muhalefete muhalefet etmek iktidara kazandırır. Benim işim iktidara muhalefet etmek." diye konuştu.

İYİ PARTİ'NİN ADAY ÇIKARMASI SEÇİMİ NASIL ETKİLER?

"İYİ Parti'nin yerel seçimlerde kendi adaylarını çıkarması CHP'nin seçimi kaybetmesine neden olur mu?" sorusuna da yanıt veren Özel, "Ben seçim kaybettireceğini düşünmüyorum. Ben İYİ Partililerin en iyi kararı vereceğini düşünüyorum." yanıtını verdi.