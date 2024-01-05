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    ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Gazze için ilk durağı Türkiye

    İsrail'e açıktan destekleriyle bilinen ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Gazze'deki gelişmeleri görüşmek için planladığı Ortadoğu seyahatlerine Türkiye'den başlayacak. Blinken'ın bu akşam İstanbul'a ineceği belirtiliyor.

    ABD Dışişleri Bakanı Blinken&#039;ın Gazze için ilk durağı Türkiye
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmalarından bu yana bölgedeki gündemleri yakından takip eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de olan bitenleri ele almak için düzenleyeceği Ortadoğu gezileri kapmasında bu akşam İstanbul'a geleceği açıklandı.

    Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Blinken bu akşam İstanbul'a gelecek.

    Blinken'ın Türkiye'deki temasları kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, Blinken'ın, hafta boyunca mevkidaşlarıyla bir dizi kritik konuyu görüşmek üzere Türkiye, Yunanistan, Ürdün, Katar, BAE, Suudi Arabistan, İsrail, Batı Şeria ve Mısır'ı ziyaret edeceğini söylemişti.

    Miller, Blinken'ın diğer ülke dışişleri bakanlarıyla, "7 Ekim sonrası İsrail'in Hamas'a karşı devam eden askeri harekatı, Gazze'ye insani yardımın artırılmasına yönelik acil tedbirler ve geri kalan rehinelerin serbest bırakılması" gibi konularda fikir alışverişi yapacağını belirtmişti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    BlinkenAbd
    Haberler > Dünya > ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Gazze için ilk durağı Türkiye
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