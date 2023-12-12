Hakan Fidan'dan Blinken'a veto sitemi: Hayal kırıklığı oluşturdunuz

12 Aralık 2023 03:25 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 03:27

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, vetonun oluşturduğu hayal kırıklığını net bir dille ifade eden Fidan, bölgedeki insani yardımların yetersizliğine dikkat çekti. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu yedi ülkenin dışişleri bakanlarının yer aldığı Gazze Temas Grubu’nu oluşturan heyetin, Blinken ile gerçekleştirdiği görüşmede ayrıca, mevcut durumun bütün dünya için içerdiği riskler üzerinde önemle durduğu da ifade edildi. Ayrıca Gazzelilerin zorla yerlerinden edilmelerin durdurulmasını isteyen heyetin, kuzeye sürülen Filistinlilerin Gazze’ye dönmesi gerektiğinin altını çizdiği öğrenildi. Görüşmelerde, İsrail’in, daha fazla kan dökerek vatandaşlarının güvenliğini sağlayamayacağına, bunun Filistin ile barış yaparak mümkün olabileceğine dikkat çeken heyetin, yaşananlara adil ve dengeli yaklaşılması gerektiğini dile getirdiği kaydedildi. Öte yandan İsrail’in uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğinin altını çizen heyet, ülkelerden hukuk tanımaz, insanlık değerlerini ayaklar altına alan tavırlar sergileyen İsrail ile aralarına mesafe koymalarını istedi.

Gazze heyetinin bu hafta da Norveç, İsveç, Finlandiya, Danimarka ve İzlanda’ya gitmesi planlanıyor. Temas grubunun önemine işaret eden diplomatik kaynaklar ise heyetin sadece İslam İş Birliği Teşkilatı ve Arap Birliği değil, bütün dünya ülkeleri adına yaşanan sorunları dile getirildiğini belirtiyor. Temas grubu son üç haftada Pekin, Moskova, Londra, Paris, Barselona ve New York’ta görüşmelerde bulundu. BM’nin toplam 193, İİT’in ise 57 üyesi bulunuyor. Bu ülkelerin tek bir sesle konuşabilmesi küresel düzeyde güçlü bir mesaj olarak değerlendiriliyor. Temas grubu tek bir toplantıyla yetinmeyerek, konuyu sürekli gündemde tutup, uluslararası kamuoyunu harekete geçirmeyi amaçlıyor. Her görüşmede, barış, adalet ve kalıcı çözüm vurgusu yapılıyor.