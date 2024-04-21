İngiliz Bakan Ahmed, İsrail'in Refah'taki saldırılarını yorumladı: "dehşete düştüm"

İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Lord Tarık Ahmed, İsrail'in Refah'taki bir binaya düzenlediği saldırıyla dehşete düştüğünü, bu çatışmaya bir son vermeleri ve savaşı derhal durdurmaları gerektiğini söyledi.

X hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Ahmed, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah'taki bir binaya yaptığı saldırıdan dolayı dehşete düştüğünü dile getirdi.

Ahmed, İsrail'in yoğun nüfuslu Refah'taki bir binaya düzenlediği söz konusu saldırıdan dehşete düştüklerini vurgulayarak, "Bu savaşı derhal durdurmalı ve çatışmaya bir son vermeliyiz." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, Refah'taki çok katlı bir binaya saldırı gerçekleştirmiş ve binadan çok sayıda kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı açıklanmıştı.

Dün de Refah'taki bir ev İsrail ordusunun hedefi olmuş, evin enkazından hamile bir kadının cansız bedeni çıkarılırken bebeği kurtarılmıştı.

REFAH'A OLASI KARA SALDIRISI PLANI ONAYLANDI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Refah'a olası bir kara saldırısının planını onayladığını defalarca kez yineleyerek, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada saldırı için tarih belirlendiğini belirtmişti.

Ancak, İsrail devlet televizyonu KAN'ın 14 Nisan tarihli haberinde, Netanyahu'nun bu planı ertelediği iddiasına yer verilmişti, tarih belirleme konusunda belirsizlik olduğu ifade edilmişti.

Ayrıca İsrail'in, kara işgali öncesinde bölgeye sığınanları çıkarmak için iki hafta içerisinde Refah yakınlarında 10 bin çadır kurmayı planladığı öne sürülmüştü. 30 bin ek çadırın da satın alma aşamasında olduğu ve bunların da aynı bölgeye daha sonra kurulacağı kaydedilmişti.