25 Aralık 2023 14:39 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 14:39

İngiltere İçişleri Bakanı James Cleverly, bu ay düzenlenen bir etkinlikte yaptığı bir konuşmada, uzun süreli bir evliliğin sırrını, "eşinin içeceğine hafif sakinleştirici katmak ve böylece dışarıda daha iyi erkeklerin olduğunu asla fark edemeyen biri olmasını sağlamak" şeklinde espri yaparak, tartışmalı bir ifade kullandı.

Sunday Mirror gazetesinin haberinde, İngiltere İçişleri Bakanı Cleverly'nin sakinleştirici madde içeren içeceklerin taciz amaçlı kullanımına gönderme yaptı. Bu madenin kullanım şekli de ciddi bir suç unsuru olması nedeniyle büyük tepki çekti.

İngiltere'de basına kapalı bir etkinlikte söylenen bu sözler, kamuoyuyla paylaşılmış ve Cleverly'e karşı yoğun eleştirilere neden oldu. Haberin ardından Fawcett Topluluğu gibi kadın hakları savunucuları, İçişleri Bakanı'nı istifaya çağırmış, İşçi Partisi ise Cleverly'nin sözlerini kınayarak sert tepki gösterdi. İşçi Partisi milletvekili Yvette Cooper, bu tür şakaların ciddi bir suçu küçümsemek anlamına geldiğini vurgulayarak, Cleverly'in şiddetle mücadele konusundaki sorumluluğunu sorguladı.

İşçi Partisi milletvekili Yvette Cooper, X adlı platformda "İçkiye/yiyeceğe ilaç katmak ciddi ve ağır bir suçtur" dedi ve "Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetle mücadeleden sorumlu İçişleri Bakanı'nın bu tür şakalar yapmanın normal olduğunu düşünmesi gerçekten inanılmaz. Kurbanlar bu alçak suçu ciddiye alması konusunda ona nasıl güvenebilirler?" diye ekledi.

Öte yandan Cleverly'in sözcüsü de konuşmanın bir espri olduğunu belirterek, özür diledi.