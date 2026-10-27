İngiliz savunma yayın organı Shephard Media, Türk savunma sanayisinin denizcilik alanındaki yükselişini mercek altına aldı. Türkiye'nin Asya'dan Avrupa'ya uzanan savaş gemisi ihracatına işaret eden İngiliz basını, otonom deniz araçları ve sürü teknolojilerinin Türk tersanelerine Batı Avrupa'nın köklü üreticileri karşısında önemli bir rekabet avantajı sağlayabileceğini yazdı.

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Türkiye, savunma sanayisinde geliştirdiği yerli ve millî teknolojilerle uluslararası rakipleriyle arasındaki farkı açmaya devam ediyor.

İngiltere merkezli savunma yayın organı Shephard Media, Türk tersanelerinin otonom deniz araçları ve sürü teknolojileri sayesinde Avrupa'nın köklü savaş gemisi üreticilerini geride bırakma fırsatı yakalayabileceğini yazdı.

İngiliz basını Türkiye'nin yeni kozunu yazdı! "Avrupa'nın devlerini geride bırakabilir"

"TÜRKİYE AVRUPA'NIN DEVLERİNİ GERİDE BIRAKABİLİR"

Analizde, Türk tersanelerinin Asya'dan Avrupa'ya uzanan ihracat başarılarının ardından otonom sistemler ve sürü teknolojileriyle Batılı rakipleri karşısında yeni bir avantaj elde edebileceği ifade edildi.

Shephard Media, Türk denizcilik sektörünün yükselişini değerlendirirken, "Türk denizcilik endüstrisi, Batı Avrupa'ya kıtanın köklü devlerinin standartlarında savaş gemileri inşa edebileceğini kanıtlamak için yıllar harcadı. İnsansız sistemlerde ise buna gerek kalmayabilir" ifadelerini kullandı.

Türk gemi üreticilerinin uluslararası pazardaki başarısına değinen İngiliz yayın, "Türk gemi inşaatçıları Asya'dan Avrupa'ya kadar gemi satışı gerçekleştirdi. Ancak otonomi ve sürü teknolojisi, onlara Batı Avrupalı rakipleri karşısında daha eşit koşullarda rekabet etme şansı verebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Haberde, Türkiye'nin geleneksel savaş gemisi üretiminin ötesine geçerek otonom deniz sistemlerinde Avrupa'nın köklü üreticilerine karşı önemli bir avantaj yakalayabileceği anlatıldı.

İngiliz basını Türkiye'nin yeni kozunu yazdı! "Avrupa'nın devlerini geride bırakabilir"

STM'NİN TENGİZ PLATFORMU MERCEK ALTINDA

STM tarafından geliştirilen TENGİZ ekstra büyük insansız su altı aracı da yer aldı.

400 metreye kadar derinliklerde görev yapabilecek şekilde tasarlanan TENGİZ, Türkiye'nin insansız deniz sistemleri alanındaki çalışmalarının örneklerinden biri olarak gösterildi.

İngiliz yayın, otonom deniz araçları ve sürü teknolojilerinin Türk savunma şirketlerine Batı Avrupalı rakipleriyle rekabette yeni fırsatlar sunabileceğini kaydetti

DENİZLERDE REKABETİN YENİ ALANI: OTONOM SİSTEMLER

İngiliz basınına göre otonom deniz sistemleri, Türk tersanelerinin Avrupa'nın köklü üreticileri karşısında daha eşit koşullarda yarışmasını sağlayabilir:

"Türkiye'nin savaş gemisi ihracatında elde ettiği tecrübenin insansız sistemlerdeki teknolojik çalışmalarla birleşmesi, Türk savunma sanayisine yeni ihracat fırsatları sunabilecek" şeklinde değerlendirme paylaşıldı.

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