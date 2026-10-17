İngiltere'de Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait askeri uçakların Kuzey Denizi üzerinde gerçekleştirdiği eğitim uçuşlarında yaşanan iki olayın ayrıntıları ortaya çıktı. Pilotlar, binlerce metre yükseklikte siyah ve dairesel cisimlerle karşılaştıklarını bildirirken, nesnelerin radar ekranlarında görünmemesi soru işaretlerine yol açtı. İngiliz polisi olaylarla ilgili soruşturma başlattı.

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İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait savaş uçakları, Kuzey Denizi üzerinde gerçekleştirdikleri eğitim uçuşları sırasında esrarengiz iki olay yaşadı.

Yalnızca beş gün arayla gerçekleşen olaylarda pilotlar, binlerce metre yükseklikte siyah ve dairesel cisimlerle karşı karşıya kaldı.

İngiliz The Telegraph gazetesinin ulaştığı askeri soruşturma kayıtları, savaş uçaklarının yakınından geçen nesnelerin radar ekranlarında görünmediğini açığa çıkardı.

5 BİN METRE YÜKSEKLİKTE GİZEMLİ CİSİM

İlk olay, İngiltere'nin Norfolk kıyıları açıklarında yaşandı.

RAF'a ait Airbus Voyager tanker uçağı, bir Typhoon savaş uçağına havada yakıt ikmali yaptığı sırada tanımlanamayan bir cisimle karşılaştı.

Yaklaşık 5 bin 200 metre yükseklikte ortaya çıkan siyah ve yuvarlak nesne, uçağın yalnızca 30 ila 45 metre üzerinden geçti.

Cismi fark eden pilot, refleks olarak başını eğdi.

Telsiz kayıtlarına yansıyan konuşmalarda pilot, radar kontrolörüne "Üzerimizden bir şey geçti, 170 irtifasında muhtemel bir dron. Ekranınızda bir şey var mı?" diye sordu.

Kontrolörün cevabı ise herhangi bir radar izi bulunmadığı yönündeydi.

İngiliz savaş uçaklarının karşısına çıktı! 5 bin metrede görülen gizemli cisim radarda yok

BEŞ GÜN SONRA AYNI OLAY TEKRARLANDI

İlk karşılaşmadan yalnızca beş gün sonra, bu kez Humberside açıklarında benzer bir olay yaşandı.

Başka bir savaş uçağıyla simüle edilmiş hava muharebesi eğitimi gerçekleştiren Typhoon pilotu, yaklaşık 3 bin 800 metre yükseklikte siyah ve dairesel bir cisim gördü.

Araba lastiği büyüklüğündeki nesne, savaş uçağının yaklaşık 90 metre üzerinden geçti.

Doğu yönünde düz bir hat üzerinde ilerleyen cisim, radar ekranlarında yine görünmedi.

Pilotun durumu radar kontrolörüne aktarmasının ardından olay Kuzey Yorkshire polisine taşındı.

YASAL UÇUŞ SINIRININ 40 KATINA ÇIKTI

İngiltere Sivil Havacılık Dairesinin kurallarına göre dronların genel olarak 120 metrenin üzerinde uçmasına izin verilmiyor.

Ancak Norfolk açıklarında görülen cisim, yaklaşık 5 bin 200 metre irtifadaydı.

Bu yükseklik, standart dron uçuşları için belirlenen yasal sınırın 40 katından fazlasına karşılık geliyor.

Üstelik her iki karşılaşma da İngiliz ordusunun hava muharebesi ve yakıt ikmali eğitimleri gerçekleştirdiği bölgelerde meydana geldi.

Olayların ardından polis ve ilgili kurumlar inceleme başlattı.

Diğer yandan pilotların gördüğü siyah cisimlerin ne olduğu henüz kesinlik kazanmadı.

Voyager uçağının pilotu, karşılaştığı nesneyi tam olarak teşhis edemediğini ve bir meteoroloji balonu olabileceğini değerlendirdi.

The Independent gazetesine göre cisimlerin düşmanca bir faaliyetle bağlantılı olup olmadığı da henüz bilinmiyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı ise olaylara ilişkin belirli tehdit değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaşmadı.

İNGİLİZ ASKERİ ÜSLERİNDE 340 DRON OLAYI

İngiliz basınının ulaştığı verilere göre Ağustos 2026'ya kadarki bir yıllık süreçte Savunma Bakanlığına bağlı tesislerde veya yakınlarında yaklaşık 340 dron güvenlik olayı kayıtlara geçti.

2025 yılında bu sayı 250'ye ulaşırken, bir önceki yıl 126 olay yaşanmıştı.

Eski İngiltere Savunma Bakanı Tobias Ellwood, askeri tesisler çevresindeki dron faaliyetlerinin artmasına tepki gösterdi.

Ellwood, İngiliz ordusuna yönelik bu tür faaliyetlerin arkasında Rusya ve İran'ın bulunduğunu iddia etti.

SAVUNMA BAKANLIĞINDAN 2 MİLYAR STERLİNLİK HAMLE

İngiltere Savunma Bakanlığı, hava savunması ve dronlarla mücadele kapasitesini artırmak amacıyla 2 milyar sterlinin üzerinde yatırım yapıyor.

Typhoon savaş uçaklarının modernizasyonunu da kapsayan çalışmalarla hava sahasındaki potansiyel tehditlerin daha erken tespit edilmesi hedefleniyor.

Bakanlık sözcüsü, "Savunmaya yönelik potansiyel tehditlere karşı son derece teyakkuzdayız ve Silahlı Kuvvetlerimizi güvende tutan önlemlerimiz ve kabiliyetlerimiz aracılığıyla uygun şekilde cevap vermeye hazırız" dedi.

Öte yandan yıl sonuna kadar yasalaşması beklenen Silahlı Kuvvetler Yasası, askeri personele savunma tesisleri için tehdit oluşturan dronları polisin yardımına ihtiyaç duymadan etkisiz hale getirme yetkisi tanıyacak.

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