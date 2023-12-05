İngiltere Başbakan Yardımcısı’ndan felaket çağrısı: Mum ve radyo stoklayın!

5 Aralık 2023 17:15 - Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2023 23:11

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: The Guardian

Oliver Dowden, Birleşik Krallık'ın askeri laboratuvarı Porton Down'a yaptığı ziyaret sırasında dikkat çeken sözler sarf etti. Dowden, bahsedilen malzemeleri dijital çağda "korunması mantıklı olan analog yetenekler" olarak tanımladı. Açıklamasında, insanların ve işletmelerin gelecekteki salgınlara, doğal afetlere ve siber saldırılara hazırlanmalarına yardımcı olmak için ulusal bir "direnç akademisi" başlatıldığını duyurdu.

Başbakan yardımcısı, planları Avam Kamarası'nda açıkladı. Toplumun risklere hazırlanmasına yardımcı olacaklarını vurguladı.

Dowden'a göre İngiltere'nin karşı karşıya olduğu riskler arasında, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, siber saldırılar, salgın hastalıklar, yapay zekanın kötüye kullanımı ve aşırı hava koşulları yer alıyordu. Şirketlere de bu tür tehditlerin etkileriyle başa çıkmaları için eğitimler verileceğini ve yeni bir web sitesinin halka gelecekteki risklere nasıl daha iyi hazırlanılacağı konusunda "pratik tavsiyeler" sunacağını söyledi.

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Oliver Dowden, Avam Kamarası'na yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Hükümetin tüm aktörleri bir araya getirme ve onlara ihtiyaç duydukları becerileri verme konusunda bir rolü var. Bugün, bu grupların becerilerini geliştirecek yeni bir Birleşik Krallık dayanıklılık akademisi geliştirdiğimizi duyurabilirim.

Toplumun tamamı için çeşitli öğrenme ve eğitim fırsatları sağlayacak. Profesyoneller için beceri, bilgi ve ağ oluşturmaya yönelik bir müfredat ve egzersiz için mükemmeliyet merkezi olacak. İşletmeler için, kritik ulusal altyapıya ve siber tehditlere karşı daha fazla rehberlik ve özellikle yardım sağlanacaktır. Vatandaşlar için ise, bireylerin dayanıklılıklarını artırmak için atabilecekleri basit adımlara ilişkin farkındalığı artırmaya yönelik bir kampanyanın parçası olarak hanelerin nasıl hazırlanabileceği konusunda pratik tavsiyeler sağlayacak birleşik bir hükümet dayanıklılık web sitesi olacak."

Dowden ayrıca hükümetin, yetkililerin gelecekteki Covid-19 salgınına benzer olaylarda yardım etmek isteyen tek bir gönüllü havuzundan yararlanmasına yardımcı olmayı amaçlayan bir gönüllü merkezi geliştireceğini söyledi ve bunun Birleşik Krallık'ın "ezici topluluk ruhunu gösterdiğini" ifade etti.