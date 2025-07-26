İngiltere Başbakanlık Ofisi’nin önüne 1000 tencere bıraktılar!

Filistin Dayanışma Kampanyası (PSC) tarafından düzenlenen protestoda, Londra’daki İngiltere Başbakanlık Ofisi’nin (Downing Street) önüne, açlıktan ölen Filistinlileri temsilen 1000 tencere ve tava bırakıldı. Göstericiler, tencerelere vurarak Gazze'deki abluka ve kıtlığa karşı İngiliz hükümetinin sessizliğini protesto etti.

İngiltere'nin başkenti Londra’da yüzlerce gösterici, İsrail’in Gazze’de uyguladığı abluka ve kıtlığa karşı İngiliz hükümetinin tutumunu protesto etti. Gösteride, İsrail tarafından “kasıtlı olarak aç bırakıldığı” belirtilen Filistinlileri temsilen Başbakanlık binası önüne 1000 adet tencere ve tava yerleştirildi.

Filistin Dayanışma Kampanyası (PSC) tarafından organize edilen gösteride protestocular, Downing Street önünde toplanarak tencere ve tavalara vurarak ses çıkardı. Eylem sırasında Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, İngiliz hükümetine İsrail’in Gazze’ye yönelik ablukasını sona erdirmesi için baskı yapma çağrısında bulundu.

PSC, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İngiltere hükümetinin müttefiki İsrail tarafından aç bırakılan ve yiyecek ararken hayatını kaybeden 1000’den fazla Filistinliyi temsil etmek üzere 1000 tencere konuldu" ifadelerini kullandı.

"GAZZE'DE KITLIK DERİNLEŞİYOR"

Gazze Sağlık Bakanlığı, Cuma günü yaptığı açıklamada, son 24 saatte 9 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğini, böylece açlıktan ölenlerin sayısının 122’ye ulaştığını, bunların 83’ünün çocuk olduğunu bildirdi.

Göstericiler, açlığın “bir silah olarak kullanılmasına” tepki gösterirken, İsrail ve İngiltere hükümetini bu duruma karşı harekete geçmemekle suçladı.

Göstericilerden Clive, "Bu açlık kasıtlı. İnsanlar, sadece yiyecek bulmaya çalışırken öldürülüyor. Bu insani bir mesele, fakat buna itiraz edenler antisemitist ilan ediliyor" dedi.

Bir diğer gösterici Paul ise "Çocukların bombalandığı görüntülerden bıktım. Gazze’de insanlar açlıktan ölüyor. Bu yıllardır süren bir kuşatma ve toprak gaspı" şeklinde bağırdı.

İsrail’in yardım konvoylarının Hamas tarafından engellendiği iddialarını reddeden protestocular, İsrail ordusunun yardım teslimatlarını güvence altına alabilecek kapasitede olduğunu savundu.

Paul, "İsrailli yetkililer açıkça etnik temizlikten söz ediyor. Mahkumlara işkencenin normal olduğunu söylüyorlar ve bundan utanmıyorlar" dedi.

NELER OLMUŞTU?

İsrail’in Ekim 2023’te başlattığı Gazze operasyonlarında bugüne kadar çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 59.700’den fazla Filistinli hayatını kaybetti. Bölgedeki altyapı büyük ölçüde tahrip olurken, gıda ve sağlık hizmetlerine erişim neredeyse imkânsız hale geldi.

Geçtiğimiz Kasım ayında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında savaş suçu ve insanlığa karşı suç işledikleri gerekçesiyle tutuklama emri çıkarmıştı.