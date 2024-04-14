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İngiltere, 'ilave jet'leri Orta Doğu'ya konuşlandırdı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İngiltere, &#039;ilave jet&#039;leri Orta Doğu&#039;ya konuşlandırdı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İngiltere, Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait ilave jetler ile yakıt ikmal tankerlerini Orta Doğu'ya konuşlandırdı.

İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait ilave jetler ve havada yakıt ikmali yapan tankerlerin, İngiltere'nin Irak ve Suriye'deki mevcut DEAŞ karşıtı Shader Operasyonu'nu desteklemek üzere Orta Doğu'ya konuşlandırıldığını bildirdi.

"ANLAMSIZ HAVA SALDIRISINI ŞİDDETLE KINIYORUM"

Shapps, "İran'ın İsrail'e karşı başlattığı anlamsız hava saldırısını şiddetle kınıyorum. Bu saldırı bölgesel güvenliği daha da zayıflatmaktan başka işe yaramayacak" değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'nin, gerilimin daha da tırmanmasını önlemek için İsrail ve bölgedeki ortaklarıyla çalışmaya devam ettiğini belirten Shapps, barış ve istikrarın herkesin çıkarına olduğunu söyledi.

"HAVADAN GELEBİLECEK SALDIRILARI DA ÖNLEYECEK"

Bakan Shapps, İran'ın her türlü istikrarsızlaştırıcı davranışa derhal son vermesi çağrısında bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bölgedeki tırmanışa karşılık olarak ve müttefiklerimizle ortaklaşa olarak, İngiltere Başbakanı (Rishi Sunak) ve ben, RAF'a ait ilave unsurların konuşlandırılması için yetki verdik. RAF jetleri ve havada yakıt ikmali yapan tankerler, İngiltere'nin Irak ve Suriye'deki mevcut DEAŞ karşıtı operasyonu olan Shader Operasyonu'muzu destekleyecek. Ayrıca, bu jetler gerektiğinde mevcut görevlerimizin menzili içerisinde havadan gelebilecek saldırıları da önleyecek."

İngiliz Sky News televizyonu da kaynaklarına dayandırdığı haberinde, RAF jetlerinin İsrail'in savunmasında görev aldığını bildirdi.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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