İngiltere’de facia! Otobüs köprüye çarptı, yolcular yola savruldu

İngiltere'nin Salford kentinde adeta kıyamet koptu! Çift katlı bir otobüs, alçak köprüye çarptı, üst kat paramparça oldu, yolcular yola savruldu! Feci kazada 20 kişi yaralanırken, 3 yolcunun durumu ağır.

İngiltere'nin Salford kentinde bir çift katlı otobüsün köprüye çarpması sonucu 20 kişi yaralanırken, otobüs sürücüsü dikkatsiz sürüşle ciddi yaralanmaya sebebiyet vermek suçlamasıyla tutuklandı.

Greater Manchester Polisi, kazanın Salford, Eccles bölgesindeki Barton Lane üzerinde meydana geldiğini açıkladı. Bridgewater Kanalı Su Kemerine çarpan otobüsün üst kısmı tamamen koparken, yolculardan biri çarpmanın etkisiyle üst kattan yola savruldu.

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"ÜÇ AĞIR YARALI HASTANEDE"

Kazaya ilişkin açıklama yapan polis yetkilileri, 19 yaşında bir kadın ile 20’li ve 40’lı yaşlarda iki erkek yolcunun ağır yaralandığını ve hastaneye kaldırıldıklarını, durumlarının stabil olduğunu bildirdi. Diğer 12 kişi olay yerinde ayakta tedavi edilirken, 5 kişi hafif sıyrıklarla kazayı atlattı.

Sürücünün 50’li yaşlarda olduğu ve olay sonrası tutuklanarak daha ileri soruşturma için kefaletle serbest bırakıldığı kaydedildi.

"KAZANIN SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR"

Greater Manchester Ulaştırma Komiseri Vernon Everitt, "Bu, kazaya karışan herkes için son derece üzücü bir olay. Polis ekipleri ve acil müdahale birimleriyle yakın iş birliği içindeyiz" dedi.

Transport for Greater Manchester (TfGM) tarafından olayla ilgili ivedi bir soruşturma başlatıldı. Yetkililer ayrıca 100 numaralı otobüs hattının neden güzergâh dışına çıktığını da araştırıyor.

Kazanın ardından ulaşıma kapatılan Barton Lane, Salı günü yeniden açıldı. Yetkililer, köprü çevresinde yükseklik uyarı işaretlerinin bulunduğunu ve bu konuda daha önce de kazaların yaşandığını aktardı.

"AYNI KÖPRÜYE İKİNCİ ÇARPMA"

Söz konusu köprüye, Nisan 2023’te de benzer şekilde bir otobüsün çarptığı, o kazada da tavanın koparak büyük hasar meydana geldiği bilinmekte.

Kazanın ardından açıklama yapan İşçi Partisi Worsley ve Eccles Milletvekili Michael Wheeler, "Bu kabul edilemez. Bu ilk kez olmuyor. Artık benzer bir olayın yaşanmaması için gerekli tüm adımları atmalıyız" ifadelerini kullandı.

Bridgewater Kanalı yetkilileri, su kemeri üzerindeki hasarın incelendiğini ve olayın sorumlularıyla ilgili Salford Şehir Konseyi ile iletişime geçildiğini duyurdu.