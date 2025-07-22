Kraliyet ailesi aldığı haberle yıkıldı! Prens William ve Harry’nin 20 yaşındaki kuzeni ölü bulundu

İngiliz Kraliyet Ailesi’ne mensup 20 yaşındaki Rosie Roche, İngiltere'nin Wiltshire kentindeki evinde ölü bulundu. Roche, Prenses Diana’nın amcasının torunu ve Prens William ile Prens Harry’nin ikinci dereceden kuzeniydi.

İngiliz Kraliyet Ailesi mensuplarından Rosie Roche, ailesinin Wiltshire’daki evinde 20 yaşında hayatını kaybetti.

Prenses Diana’nın amcasının torunu olan Roche’un ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. The Sun gazetesine göre, Roche’un annesi ve kız kardeşi, genç kızı tatile hazırlık yaptığı sırada odasında ölü buldu.

Soruşturmayı yürüten sorgu yargıcı Grant Davies, "Polis olayda herhangi bir şüpheli durum tespit etmedi; üçüncü şahısların olaya karıştığına dair bir bulgu yok" dedi. Roche’un ölümüyle ilgili adli soruşturmanın 25 Ekim’e ertelendiği açıklandı.

Rosie Roche’un Durham Üniversitesi’nde İngiliz Edebiyatı eğitimi aldığı belirtildi. Ailesi tarafından yayımlanan ölüm ilanında "Hugh ve Pippa'nın sevgili kızı, Archie ve Agatha'nın kıymetli kardeşi, Derek ve Rae Long'un torunu" ifadeleri yer aldı.

Aile, cenaze töreninin özel olarak düzenleneceğini, ilerleyen tarihlerde bir anma programı yapılacağını bildirdi.

LEYDİ GABRİELLA SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Öte yandan, Aralık ayında Gloucestershire Adli Tıp Mahkemesi'nde yapılan soruşturmada, Kral Charles'ın ikinci dereceden kuzeni Leydi Gabriella, merhum eşi Thomas Kingston’ın ölümüne dair konuştu.

Gabriella ifadesinde, Kingston’ın ölümünden önce kullandığı ilaçların "fevri davranışlarını tetiklemiş olabileceğin" söyledi. 45 yaşındaki finansçı Kingston, Şubat 2024’te ailesinin Cotswolds’daki evinde, başında travma ve yanında ateşli silah ile ölü bulunmuştu.