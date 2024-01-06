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    İngiltere'den İsrail'e büyük tepki! Büyükelçiyi ülkeden kovmak için imza kampanyası başlatıldı

    İki devletli çözüm önerilerini reddedip Filistinlilerin bir devlete sahip olmasına karşı çıkan, Gazze'deki okul, cami ve evlerin yer altı tünelleriyle bağlantısı olduğunu bahane ederek hepsinin yok edilmesinin meşru olduğunu savunan İsrail'in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely'nin "istenmeyen kişi" ilan edilmesi için İngiltere'de imza kampanyası başlatıldı.

    İngiltere&#039;den İsrail&#039;e büyük tepki! Büyükelçiyi ülkeden kovmak için imza kampanyası başlatıldı
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılar sebebiyle dünyanın birçok yerinden tepkiler yağıyor. İsrail'in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely'nin "istenmeyen kişi" ilan edilmesi için İngiltere'de imza kampanyası başlatıldı.

    KONU PARLAMENTOYA TAŞINACAK

    Hotovely'nin "istenmeyen kişi" ilan edilmesi amacıyla "change.org" sitesinde başlatılan kampanyada hedef, 150 bin imza olarak belirlendi.

    İmzaların 80 bini aştığı kampanyada sadece bugün atılanların sayısı 10 bin 708 oldu.

    Kampanyanın yürütüldüğü "change.org" sitesinde konuya ilişkin yapılan açıklamada, Hotovely'nin açıkça "soykırım dili" kullandığı ve soykırım faaliyetlerinin sözcülüğünü yaptığı ifade edildi.

    İngiltere'de parlamentoya sunulan dilekçelerde 10 bin imzanın bulunması halinde hükümetten yazılı yanıt veriliyor. İmza sayısı 100 binin üzerinde olduğunda ise konu parlamentoda görüşülüyor.

    SİVİLLERİN BOMBALANMASINI SAVUNUYOR

    Hotovely, İngiltere'de katıldığı televizyon yayınlarında İsrail'in Gazze'deki saldırılarını haklı gösteren açıklamalar yapmış ve iki devletli çözümün artık söz konusu olmadığını savunmuştu.

    Sky News kanalında katıldığı programda Hotovely, Filistinlilerin kendi devletlerine sahip olup olmayacağı sorusuna, "Cevap, kesinlikle hayır." yanıtını vermişti.

    Hotovely, LBC radyosunda katıldığı programda ise "Gazze'nin bir yer altı tünel şehrine sahip olduğunu ve bu tünel şehrine ulaşmak için o bölgelerin yok edilmesi gerektiğini özellikle belirtmek isterim. Gazze'ye girdikten sonra dünyaya gösterdiğimiz şeylerden biri de İran, Katar ve uluslararası toplumun büyük cömertliği sayesinde Hamas'ın inşa ettiği tüneller ve metro şehridir. Her şey bu korkunç terör şehrine dönüştü. Fark ettiğimiz şeylerden biri de her okulun, caminin, her iki evden birinin tünellere ve mühimmata erişiminin olduğudur." ifadelerini kullanmıştı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İsrailİngiltere
    Haberler > Dünya > İngiltere'den İsrail'e büyük tepki! Büyükelçiyi ülkeden kovmak için imza kampanyası başlatıldı
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