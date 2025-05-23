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İngiltere'de pedofililere yönelik cerrahi hadım yasası geliyor!

Kaynak: Dış Haberler
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İngiltere&#039;de pedofililere yönelik cerrahi hadım yasası geliyor!
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

İngiltere Adalet Bakanlığı, pedofillere yönelik kimyasal hadım uygulamasının zorunlu hale getirilip getirilemeyeceğini tartışmaya başladı. Halihazırda gönüllü olarak uygulanan program, 20 cezaevinde pilot olarak yürütülmeye başladı.

İngiltere’de hükümet, toplumun güvenliğini tehdit eden sapkınlara karşı daha sert önlemler almaya hazırlanıyor. 

Pedofillerin zorunlu kimyasal hadım edilmesi seçeneği, mevcut gönüllü programın ardından ülke genelinde zorunlu hale getirilip getirilemeyeceği kapsamında gündeme alındı.

20 CEZAEVİNDE UYGULAMA BAŞLADI

İngiltere Adalet Bakanı Shabana Mahmood’un yürüttüğü kapsamlı çalışma kapsamında, gönüllülük esasına dayalı olarak 20 cezaevinde başlayan kimyasal hadım uygulamasının ülke geneline zorunlu hale getirilip getirilemeyeceği araştırılıyor.

TOPLUMU KORUMAK İÇİN GEREKİRSE DAHA DA İLERİ GİDECEĞİZ'

İngiliz Bakan Mahmood, Parlamento’da yaptığı açıklamada şunları söyledi: “İnceleme, sorun teşkil eden davranışları önlemek için ilaç tedavisinin devam etmesini öneriyor. Uygulamanın gönüllü olmaktan çıkarılıp zorunlu hale getirilip getirilemeyeceğini değerlendiriyoruz.”

Eski Adalet Bakanı David Gauke’un başkanlığını yaptığı ceza incelemesi de bu yöntemin daha geniş kapsamlı uygulanabilmesi için bilimsel delil toplanmasını tavsiye etti.

Bakanlık kaynakları, uzun yıllar bu tür suçların görmezden gelindiğini belirterek, kamuoyunun da daha kararlı ve caydırıcı tedbirler beklediğini kaydetti. Hükümet yetkililerinden biri, "Artık gereken neyse yapılmalı. Halkın huzur ve güvenliği her şeyden önce gelir" dedi.

Kaynak: Dış Haberler

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