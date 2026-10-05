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Dünya

İngiltere'de tarihi Filistin oylaması! "Tek Filistin devleti" önergesi kabul edildi

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İngiltere'de tarihi Filistin oylaması!
Başlık Resmiİngilterede tarihi Filistin oylaması! Tek Filistin devleti önergesi kabul edildi

İngiltere ve Galler Yeşil Partisi, konferansta yapılan oylamada Siyonizm’i ırkçılıkla eşitleyen ve İsrail’in tek bir Filistin devletiyle değiştirilmesini savunan önergeyi kabul etti. Parti milletvekillerinin karşı çıkmasına rağmen 813'e karşı 1.022 oyla geçen karar sonrası Tel Aviv yönetimi şok yaşarken, İsrail Dışişleri Bakanı Parti Lideri Zack Polanski'ye ülkeye giriş yasağı getirdi.

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İngiltere ve Galler Yeşil Partisi'nden Filistin'e güçlü destek geldi.

Siyonizmi ırkçılıkla eşitleyen ve tek bir Filistin devletini savunan önerge, parti konferansında yapılan oylamayla kabul edildi.

İngiltere'de tarihi Filistin oylaması! "Tek Filistin devleti" önergesi kabul edildi
Başlık Resmiİngiltere'de tarihi Filistin oylaması! "Tek Filistin devleti" önergesi kabul edildi

1.022 OYLA KABUL EDİLDİ

Bağlayıcı nitelikteki önerge, parti üyelerinin 1.022'sinin desteğini alırken 813 üye karşı oy kullandı.

SİYONİZM IRKÇILIKLA EŞİTLENDİ, TEK FİLİSTİN VURGUSU YAPILDI

Kabul edilen tarihi metinde, bir Yahudi ulus devleti hareketi olan Siyonizm'in "diğer tüm ırkçılık türleri gibi ele alınması" gerektiği ifade edildi. Önergede, İsrail'in bölgedeki işgal ve soykırım politikalarına son verilerek, herkes için eşit haklara sahip tek bir Filistin devletinin kurulması çağrısı yer aldı.

Parti içi bazı üst düzey isimler ve milletvekillerinin muhalefetine rağmen tabanın ve duyarlı üyelerin oylarıyla geçen karar, İngiliz siyasetinde uzun süredir ardına sığınılan tabuları yerle bir etti. Parti lideri Zack Polanski, önergenin Filistin halkının yerinden edilmesi ve soykırımına odaklandığını belirterek, "Bunun açıkça ırkçılık olduğunu düşünüyorum" diyerek karara destek verdi.

Önergede şu ifadeler yer aldı:

"Bu önerge, Siyonist olarak tanımlanabilecek kişilerin dini veya etnik kökenini değil, tanımlandığı şekliyle Siyonizm'in siyasi ideolojisini ve pratiğini hedef almaktadır. Tüm Yahudiler Siyonist değildir ve tüm Siyonistler Yahudi değildir."

İSRAİL'DEN MÜDAHALE

Kararın ardından İsrail Dışişleri Bakanlığı Yeşil Parti lideri Zack Polanski'nin İsrail'e girişinin yasaklandığını duyurdu.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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