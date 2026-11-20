İngiltere Siber Güvenlik Komutanı Rob Magowan, Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore'ye karşı siber saldırılar düzenlediklerini açıklayarak, “Savaştayız diyemem ama barışta da değiliz” dedi.

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İngiltere Siber Güvenlik ve Özel Harekat Komutanı Orgeneral Rob Magowan, Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore'ye karşı siber operasyonlar yürüttüklerini açıkladı.

Sky News televizyonuna konuşan Magowan, İngiltere'nin ciddi bir siber saldırı riski altında olduğunu belirterek, ülkenin siber alandaki tehditlere karşılık verdiğini söyledi.

Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore'nin İngiltere'nin hayat tarzına tehdit oluşturduğunu savunan Magowan, bu ülkelerin siber alanda operasyonlar düzenlediğini ifade etti.

Magowan, “Siber alanda bize operasyon düzenlemenin onlara bir bedeli olacağını bilmeliler. Bizim yaptığımız da budur” diye konuştu.

"SAVAŞIN SINIRINDAKİ HİBRİT BİR ALANDAYIZ"

İngiltere'nin Çin ve Rusya'yla siber alanda savaş halinde olup olmadığı yönündeki soruyu cevaplayan Magowan, mevcut durumu doğrudan savaş olarak tanımlamadı.

Magowan, “Savaştayız diyemem ama barışta da değiliz. Savaşın sınırındaki hibrit bir alandayız. Büyük bir tehdit olduğuna ilişkin hiçbir kuşku yok” ifadelerini kullandı.

Samlesbury bölgesindeki komutanlık karargahı ve farklı merkezlerden operasyonları yürüttüklerini aktaran Magowan, siber faaliyetlerin yanı sıra organize suç örgütlerini ve çevrim içi ortamda insanlara zarar veren kişileri de hedef aldıklarını belirtti.

Özellikle çocukları çevrim içi ortamda hedef alan suçlulara karşı diğer güvenlik kurumlarıyla işbirliği yaptıklarını kaydeden Magowan, İngiltere'ye yönelik siber saldırılara karşılık vereceklerini vurguladı.

"DÜŞMANLARIMIZA SİBER SALDIRILAR DÜZENLİYORUZ"

Siber dünyanın önemli bir savaş alanına dönüştüğünü belirten Magowan, Siber Güvenlik ve Özel Harekat Komutanlığının siber saldırılar gerçekleştirdiğini doğruladı.

Bilgisayar ağlarına sızarak içeriden operasyon yapma kabiliyetine sahip olduklarını anlatan Magowan, bu operasyonların bazen caydırıcı olduğunu, ancak her zaman caydırıcılığın mümkün olmadığını söyledi.

Magowan, “Gerçekleştirdiğimiz operasyonların etkileri düşmanlarımız tarafından her zaman açıkça fark edilemiyor. Buradaki amaç, açık çatışma seviyesine ulaşmadan karşı tarafa bir bedel ödetmek” değerlendirmesinde bulundu.

Magowan ayrıca yapay zekanın da hızla güçlenen bir siber güvenlik tehdidi oluşturduğuna dikkati çekti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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