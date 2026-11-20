ABD'de teknoloji şirketleri ve federal kurumlarda yaşanan hizmet kesintilerinin ardından Ulusal Siber Güvenlik Direktörü Sean Cairncross görevinden istifa etti. Cairncross'un yerine vekaleten ABD Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) görev yapan Kirsten Davies getirildi.

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ABD'de son günlerde hava trafiği, bankacılık ve ulusal güvenlik sistemlerini aksatan hizmet kesintileri, istifa getirdi. ABD Ulusal Siber Güvenlik Direktörü Sean Cairncross görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Cairncross'un yerine Pentagon Bilgi İşlem Sorumlusu Kirsten Davies atandı. Davies, X'te yaptığı paylaşımda, Başkan Donald Trump, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Stephen Miller ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'e teşekkkür etti. Davies, "Önümüzdeki fırsat, gelecek nesiller boyunca siber alana hakim olmak. Ancak bunu modernleşerek ve büyük ulusumuzun dayandığı temellere dayanıklılığı yerleştirerek başarabiliriz" ifadelerini kullandı.

Trump ABDdeki krizin faturasını ona kesti! Siber Güvenlik Direktörü görevden alındı

RUBIO'DAN TEBRİK PAYLAŞIMI

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Beyaz Saray görevi için Davies'i tebrik ederek, "ABD'nin siber güvenliğini güçlendirmek için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Cairncross, federal hükümetin siber güvenlik politikası ve stratejisinden sorumluydu.

Trump ABDdeki krizin faturasını ona kesti! Siber Güvenlik Direktörü görevden alındı

ÜLKEDE ART ARDA YAŞANAN KESİNTİLER TEPKİLERİN ODAĞINDA

ABD'de son dönemde teknoloji devi Microsoft, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve ABD Ulusal Güvenlik Ajansında (NSA) yaşanan teknik aksaklıklar hizmet kesintilerine yol açmıştı. Aksaklıktan yüz milyonlarca Microsoft kullanıcısı etkilenmiş, ABD genelinde 18 binden fazla uçuş durdurulmuş, NSA'in kurum içi iletişimde kullandığı çok gizli ağı devre dışı kalmıştı.

Trump ABDdeki krizin faturasını ona kesti! Siber Güvenlik Direktörü görevden alındı

Trump yönetimi, kesintilere verdiği cevap nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Hükümet yetkilileri ise yaşanan kesintilerin koordineli veya devlet destekli bir saldırı değil, bakım ve teknik değişikliklerle ilgili ayrı ayrı hizmet kesintileri olduğunu ifade etmişti.

"GÜVENLİK AÇIKLARINI GİDERME ÇABALARIYLA BAĞLANTILI OLABİLİR"

Siber güvenlik uzmanları, son teknolojik gelişmelerin büyük ihtimalle şirketlerin yapay zeka çağında yeni keşfedilen yazılım güvenlik açıklarını hızla giderme çabalarıyla bağlantılı olduğunu belirtiyor. Gelişmiş yapay zeka araçları, şirketlerin siber güvenlik korumalarındaki zayıflıkları ortaya çıkarmalarını kolaylaştırıyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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