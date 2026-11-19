ABD Ulusal Güvenlik Ajansının, gizli iletişim ağında yaşanan aksaklıklar üçüncü güne uzandı. ABD basınında yer alan haberlere göre bazı sistemlere erişim sorunu sürerken, kurumun kritik istihbarat ve operasyon faaliyetlerinin kesintisiz devam ettiği belirtiliyor.

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ABD Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) gizli iletişim sistemlerinde yaşanan kesinti üçüncü gününe girerken, kurumun bazı ağ ve sistemlerinde sorunların devam ettiği bildirildi.

ABD medyasına yansıyan son bilgilere göre, çalışanların gizli bilgileri paylaşmak için kullandığı iletişim altyapısındaki aksaklıklar henüz tamamen giderilemedi. Buna rağmen ulusal güvenlik açısından kritik istihbarat ve operasyonel kabiliyetlerin çalışmayı sürdürdüğü belirtiliyor.

ABD istihbaratının gizli ağındaki kesinti 3. gününde

GİZLİ BİLGİ AĞINDAKİ SORUN DEVAM EDİYOR

CNN'in daha önce altı kaynağa dayandırdığı haberinde, ağdaki sorun nedeniyle kurumun Maryland eyaletindeki Fort Meade merkezinde çalışanların mesai düzeninin kademeli hâle getirildiği bildirilmişti.

Ardından aksaklığın NSA'nın Georgia'daki kriptoloji merkezini de etkilediği ortaya çıkmıştı. Orta Doğu'ya yönelik sinyal istihbaratı ve siber operasyonları destekleyen merkezdeki personelin, bölgedeki meslektaşlarıyla NSA Net üzerinden iletişim kuramadığı belirtilmişti. Ancak yetkililer, alternatif iletişim kanalları ve yedek sistemler sayesinde bilgi paylaşımının sürdürülebildiğini aktarmıştı.

PHP GÜNCELLEMESİ İDDİASI

Kesintinin nedenine ilişkin haberlerde, eskiyen sistemlerdeki güvenlik açıklarını kapatmak amacıyla yapılan yazılım güncellemeleri öne çıkıyor. CNN ve CBS News kaynaklarına göre, sorunların PHP adlı programlama dilindeki güvenlik açıklarına yönelik acil yamalarla bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. Bu güvenlik açıklarının yapay zekâ araçlarının da yardımıyla tespit edildiği öne sürülüyor.

ABD istihbaratının gizli ağındaki kesinti 3. gününde

NSA: KRİTİK KABİLİYETLER ÇALIŞIYOR

NSA, 17 Kasım'da yaptığı açıklamada yaşanan sorunu planlı bakım sırasında ortaya çıkan geçici performans düşüşü olarak nitelendirmişti. Kurum, bazı iç sistemlerin etkilendiğini kabul ederken, görev açısından kritik kabiliyetlerin çalışır durumda olduğunu ve ulusal güvenliği koruma faaliyetlerinin aksamadığını bildirmişti.

ABD istihbaratının gizli ağındaki kesinti 3. gününde

ABD'li yetkililer de şu ana kadar kesintinin bir siber saldırıdan kaynaklandığına dair kanıt bulunmadığını açıklamıştı. Ancak sistemlerdeki aksaklığın üçüncü güne uzaması, ülkenin en önemli istihbarat kurumlarından birinin dijital altyapısındaki sorunları yeniden gündeme taşıdı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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