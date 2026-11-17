ABD'nin Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) bünyesinde kullanılan çok gizli iletişim ağının çöktüğü ortaya çıktı.

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ABD'nin en önemli istihbarat kurumlarından Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) kullandığı gizli iletişim ağında büyük çaplı erişim sorunu yaşandı.

CNN'in altı farklı kaynağa dayandırdığı özel haberine göre, NSA personelinin kurum içinde gizli bilgileri paylaşmak için kullandığı "NSA Net" adlı iletişim ağı çöktü.

ABD istihbaratında büyük kriz! "İletişim ağı çöktü"

ÇOK GİZLİ BİLGİLERİN PAYLAŞILDIĞI SİSTEM DEVRE DIŞI

NSA çalışanlarının gizli bilgileri kurum içinde güvenli şekilde paylaşmasını sağlayan sistemde yaşanan kesintinin kapsamı henüz belirlenemedi.

Ajansın teknik ekipleri sorunun nedenini ve hangi birimleri etkilediğini tespit etmeye çalışıyor.

SİBER SALDIRIYA İLİŞKİN KANIT BULUNAMADI

CNN'e konuşan kaynaklar, sistemin devre dışı kalmasının bir siber saldırıdan kaynaklandığına ilişkin şu ana kadar herhangi bir kanıt bulunmadığını aktardı.

Kesintinin ardından NSA çalışanları için kademeli mesai başlangıç saatleri uygulamasına geçildi.

NSA'DAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

CNN, çok gizli iletişim ağında yaşanan kesintiyle ilgili NSA'dan açıklama talep etti.

Kesintinin nedeni ve sistemin ne zaman yeniden faaliyete geçeceği henüz bilinmiyor.

Ayrıntılar geliyor...

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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