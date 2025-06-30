İngiltere’den Türkiye’ye şaşırtan itiraf: Türkiye’nin rolü hayati!

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Türkiye’nin Ukrayna-Rusya savaşında ve bölgesel barışta oynadığı kritik rolü açıkça kabul eden Lammy, “Türkiye’nin çabaları olmasa barış masası kurulamazdı” diyerek adeta itirafta bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, göreve gelmesinin ardından ilk kez Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu. Ankara'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşen Lammy, düzenlenen ortak basın toplantısında Türkiye'nin bölgesel barış için yürüttüğü çabalara övgüde bulundu.

"TÜRKİYE'NİN ÇABALARINI TAKDİR EDİYORUZ"

Bakanlıkta gerçekleşen görüşmenin ardından konuşan Lammy, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşında barışı tesis etmeye yönelik önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.

"Türkiye'nin yürüttüğü çalışmaları takdirle karşıladığımızı ifade etmek istiyorum. Özellikle Ukrayna-Rusya Savaşı'nda barışı tesis etmek için, Rusya'nın saldırılarını durdurmak için çok önemli çaba sarf ettiler. Karadeniz Bölgesi'nde uzun süredir beklenen ateşkesi gerçekleştirmek için büyük gayret gösterdiler" dedi.

Lammy, savaşta 1 milyonun üzerinde Rus askerin hayatını kaybettiğini, Ukrayna'nın enerji altyapısına ve sivillere yönelik saldırıların sürdüğünü belirterek Türkiye'nin arabuluculuk girişimlerinin önemini vurguladı.

YAKIN İŞBİRLİĞİ MESAJI: AYLIK TEMASLAR VE KÜLTÜREL BAĞLAR

Lammy, bir yıldır Dışişleri Bakanlığı görevinde olduğunu hatırlatarak "12 aylık görev sürem boyunca tek bir ay bile sayın Bakan ile görüşmeden geçmedi. Çoğu kez ayda birkaç kez temaslarda bulunduk" dedi.

İki ülke arasındaki işbirliğinin güçlü olduğuna dikkat çeken Lammy, "Bu yıl çok büyük ihtimalle 5 milyon vatandaşımız Türkiye'ye gelip vakit geçirecek, Türk misafirperverliğini yaşayacak" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile İngiltere arasındaki tarihî ve kültürel bağların iki halk arasında da yakınlaşmayı güçlendirdiğini dile getirdi.

SERBEST TİCARET ANLAŞMASI İÇİN GERİ SAYIM

Görüşmede ekonomik ilişkiler de gündeme geldi. Lammy, iki ülke arasında stratejik ortaklık temelinde güçlü bir işbirliği zemini bulunduğunu belirterek Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerine hazır olduklarını açıkladı.

"Önümüzdeki haftalarda, aylarda Serbest Ticaret Anlaşması için yürütülecek müzakereleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Anlaşma 28 milyar sterlinlik bir ticaret hacmi potansiyeli taşıyacak. Türkiye ve İngiltere iş dünyası bir araya gelecek" dedi.

Lammy, anlaşmanın sadece şirketler arasında değil halklar arasında da güçlü bir işbirliği göstergesi olacağını ifade etti.

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ"

Gazze'deki insani krize de değinen Lammy, "Gazze ile ilgili yürütülen çalışmalar çerçevesinde buradaki insanlık krizinin hafifletilmesi ve Filistin halkı için iki devletli çözüme yönelik çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Suriye konusunun da görüşmelerde ele alındığını belirten Lammy, iki ülkenin bu konuda yakın işbirliği yürüttüğünü aktardı.

Bakan Fidan'a teşekkür ederek "Özellikle bizimle birlikte yürüttüğü bu çalışmalar için çok müteşekkirim" dedi.