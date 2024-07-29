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İngiltere'nin Southport kentindeki bıçaklı saldırıda 2 çocuk öldü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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İngiltere&#039;nin Southport kentindeki bıçaklı saldırıda 2 çocuk öldü

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İngiltere'de, Merseyside Emniyet Müdürü Serena Kennedy, Southport kentindeki bıçaklı saldırıda 2 çocuğun hayatını kaybettiğini, 9'u çocuk 11 kişinin yaralandığını açıkladı.

İngiltere'de, Merseyside Emniyet Müdürü Serena Kennedy, Southport kentindeki bıçaklı saldırıda 2 çocuğun hayatını kaybettiğini, 9'u çocuk 11 kişinin yaralandığını açıkladı.

Kennedy, Kuzey Batı Ambulans Servisi yetkilisi Dave Kitchin ve Merseyside İtfaiye ve Kurtarma Hizmetleri Müdürü Phil Garrigan'la saldırıya ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

Yerel saatle 11.47'de (TSİ 13.47) polise dans okulunda bıçaklı saldırı olduğu ihbarının geldiğini belirten Kennedy, aldıkları bıçak darbeleri nedeniyle iki çocuğun öldüğü, 6'sı ağır 9 çocuğun yaralandığını açıkladı.

Kennedy, ayrıca iki yetişkinin de ağır yaralı olduğunu belirterek, bu kişilerin çocukları korumaya çalışırken yaralandıklarını söyledi.

Olayla ilgili 17 yaşındaki erkek zanlının cinayet şüphesiyle gözaltında olduğunu ve sorgusunun sürdüğünü kaydeden Kennedy, şüphelinin Lancashire bölgesindeki Banks'ten geldiği ancak aslen Galler'in başkenti Cardiff'ten olduğu bilgisini paylaştı.

Kennedy, kentteki Hart Caddesi'nde bulunan dans okulundaki Amerikalı şarkıcı Taylor Swift konseptli etkinliğine katılan çocukların hedef alındığını ifade ederek, olayın terör saldırısı olarak değerlendirilmediğini vurguladı.

TRAVMA KONUSUNDA UZMAN EKİPLER YÖNLENDİRİLDİ

Kitchin de çok sayıda bıçaklı yaralama ihbarı üzerine uzman ekiplerin yer aldığı ambulansların bölgeye gönderildiğini söyledi.

Yaralılardan 11'ine olay yerinde müdahale edildiğini belirten Kitchin, tüm yaralıların bölgedeki ve Manchester'daki hastanelere yönlendirildiğini anlattı.

Garrigan da travma konusunda uzman ekiplerin olay yerine gönderildiğini, bu ekiplerin ayrıca olaydan etkilenen başka kişilerin olup olmadığını belirlemek için çalışma yürüttüğünü söyledi.

Ekiplerin ilk yardım müdahalesi de yaptığını kaydeden Garrigan, ekipteki itfaiyecilerin bölgede yaşadıkları için olayın şokunu taşıdıklarını ifade etti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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