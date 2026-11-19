Irak Silahlı Kuvvetlerinin tüm birlik ve teşkilatları alarm durumuna geçirildi. Karar, Başbakan Ali ez-Zeydi'nin petrol kaçakçılığı soruşturması kapsamında 5 yetkiliyi görevden alması ve milis grupların varlığıyla öne çıkan Curf es-Sahar'da yeni bir komuta karargahı kurma talimatının ardından geldi. Bölgede yarın ortak güvenlik güçlerinin yeniden konuşlandırılması sürecinin başlaması bekleniyor.

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Irak Güvenlik Medya Ağı Başkanı General Saad Maan, Irak haber ajansı INA’ya konuya ilişkin detay vermeksizin kısa bir açıklama yaptı. Maan, Irak Silahlı Kuvvetlerinin tüm birlik ve teşkilatlarının alarm durumuna geçirildiğini söyledi.

KOMUTA KARARGAHI KURULMASI KARARLAŞTIRILMIŞTI

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin talimatıyla bugün Babil vilayetinin kuzeyindeki Curf es-Sahar bölgesinde güvenlik güçlerinin sevk ve idaresinden sorumlu yeni bir komuta karargahı kurulmasına karar verilmişti.

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CURF ES-SAHAR'DA GÜVENLİK GÜÇLERİNİN YENİDEN KONUŞLANDIRILMASI

Irak hükümeti, daha önce Curf es-Sahar'da ortak güvenlik güçlerinin yeniden konuşlandırılması sürecinin yarın başlayacağını duyurmuştu. Başbakan Zeydi, bölgedeki petrol kaçakçılığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 üst düzey güvenlik yetkilisini görevden almıştı.

Şii milis grubu Ketaib Hizbullah (Irak Hizbullah Tugayları) ise petrol kaçakçılığı yaptığı yönündeki iddiaları reddederek hükümeti kendilerine karşı siyasi baskı ve karalama kampanyası yürütmekle suçlamıştı.

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CURF ES-SAHAR BÖLGESİNDEKİ GÜVENLİK DURUMU

Terör örgütü DEAŞ'ın Ekim 2014'te bölgeden çıkarılmasının ardından Curf es-Sahar'da sıkı güvenlik önlemleri uygulanmaya devam ediyor. Bölgede, başta Ketaib Hizbullah olmak üzere bazı Şii milis gruplara ait askeri tesisler, silah depoları ve eğitim merkezlerinin bulunduğu öne sürülüyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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