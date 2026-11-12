ABD'den İsrail'e kritik uyarı: Yeni bir savaşa hazırlıklı olun!

İsrail basını, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) Tel Aviv yönetimine İran'la yeni bir savaşa hazırlıklı olunması yönünde uyarıda bulunduğunu öne sürdü. İddiaya göre aynı mesaj Körfez ülkelerine de iletilirken ABD'nin bölgedeki askerî varlığını güçlendirmeyi sürdürdüğü belirtildi.

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İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail'in geçici Başbakanı Binyamin Netanyahu ile hükümet kurma yetkisi alan Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot arasında gerçekleştirilen güvenlik brifinginin hemen ardından dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Haberde, ABD'nin İsrail'e İran'a yönelik yeni saldırılara hazır olunması yönünde mesaj ilettiği öne sürüldü.

CENTCOM'DAN İSRAİL'E YENİ SALDIRI UYARISI

ABD'li bir kaynağa dayandırılan habere göre CENTCOM, son günlerde Tel Aviv yönetimini İran'a yönelik saldırıların yeniden başlatılmasına hazırlıklı olması konusunda uyardı. İsrail'in yanı sıra Körfez ülkelerine de "Yeni bir savaşa hazırlıklı olunması gerektiği" yönünde mesaj iletildiği ileri sürüldü. Haberde, bu uyarıların ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıların yeniden başlatılmasına gerek olmadığı yönündeki son açıklamalarıyla çeliştiğine dikkat çekildi.

ABD, ORTA DOĞU'DAKİ ASKERÎ VARLIĞINI ARTIRIYOR

Washington yönetiminin Orta Doğu'ya askerî kaynak aktarmayı sürdürdüğü belirtilen haberde, ABD'nin Orta Doğu ve Avrupa'daki üslerinde yaklaşık 200 yakıt ikmal uçağının bulunduğu kaydedildi. ABD'nin bölgede George Washington ve George Bush adlı iki uçak gemisinin bulunduğu, üçüncü uçak gemisi Roosevelt'in ise gelecek hafta Umman açıklarına ulaşmasının beklendiği aktarıldı.

NETANYAHU İLE GENELKURMAY BAŞKANI ARASINDA İRAN GERİLİMİ

İsrail basını, seçimlerin ardından Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Netanyahu'nun İran'a yönelik saldırı planlarına itiraz ettiğini ve bu konuda taraflar arasında görüş ayrılığı yaşandığını ileri sürmüştü. Haberlere göre bu itirazlara rağmen Netanyahu'nun İran'a saldırma niyetini koruduğu iddia edilmişti.

İsrail'de hükümet kurmakla görevlendirilen Yashar Partisi lideri Eisenkot da Netanyahu'ya acil olmayan askerî adımlardan kaçınması uyarısında bulunmuş ve güvenlik brifingi talep etmişti.

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı ve güvenlik yetkilileriyle bir araya gelerek durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirmişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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