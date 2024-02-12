Irak'ta dönen salıncak faciası: Bir anda yere çakıldı

Irak'taki bir lunaparkta dönen salıncak bir anda yere çakılınca can pazarı yaşandı. Feci olayda 14’ü çocuk olmak üzere 16 kişi yaralandı, soruşturma başlatıldı, lunapark ise kapatıldı.

Irak’ın güneyindeki Vasıt kentindeki Hayaller Şehri adlı lunaparkta dönen salıncak henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda yere çakıldı. Kazada 14’ü çocuk olmak üzere toplam 16 kişi yaralandı.

Kaza hakkında soruşturma başlatılırken, kaza anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı. Kazanın ardından Vasıt Valiliği lunaparkı ziyarete kapattı.

Öte yandan ülkenin güneyindeki Basra kentinde de geçen ay meydana gelen benzer bir kazada da 7 öğrenci yaralanmıştı.