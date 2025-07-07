İran Cumhurbaşkanı ABD basınına konuştu! "Dikkat edin sizi savaşa çekiyorlar"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD’li gazeteci Tucker Carlson’a verdiği özel röportajda çarpıcı uyarılarda bulundu. Pezeşkiyan, İsrail’i ABD’yi Ortadoğu’da sonsuz bir savaşa çekmeye çalışmakla suçlayarak “Dikkat edin, sizi bataklığa sürüklüyorlar” dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'i kendisine yönelik suikast girişiminde bulunmakla suçladı.

TRUMP'A SUİKAST PLANI İDDİALARINA CEVAP VERDİ

İran Cumhurbaşkanı, ülkesinin ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik bir suikast planı olmadığını söyledi. Pezeşkiyan, İran'ın ABD'de herhangi bir "uyuyan hücresinin" bulunmadığını da belirtti.

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"ABD İLE MÜZAKEREYE HAZIRIZ"

Pezeşkiyan, ABD ile müzakerelere açık olduğunu ifade ederek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu diplomasiyi yok etmekle suçladı. İran Cumhurbaşkanı, "Netanyahu ABD'yi sonu gelmeyen bir savaşa sürüklemeye çalışıyor" dedi.

Amerikalı gazeteci Tucker Carlson’a verdiği röportajda Pezeşkiyan şu ifadeleri kullandı:

"İran son 200 yılda başka bir ülkeyi işgal etmedi. 'ABD'ye ölüm' dediğimizde insanlara ya da yetkililere ölümü kastetmiyoruz. Hiç bir İranlının bir Amerikalıyı öldürdüğünü duydunuz mu?"

YATIRIMLARA YEŞİL IŞIK

Pezeşkiyan, İran’ın ABD şirketlerinin ülkede faaliyet göstermesine hiçbir kısıtlama getirmediğini ve getirmeyeceğini belirtti. İran Dini Lideri ile yaptığı görüşmeye atıf yaparak, ABD’li yatırımcıların İran’a gelmesini engelleyen herhangi bir yasa veya kısıtlama olmadığını söyledi.

İSRAİL'İ SUÇLADI

İran Cumhurbaşkanı konuşmasında İsrail’i bölgede barış ve huzuru engellemekle suçladı. "İsrail bölgede barış görmek istemiyor. ABD'li karar vericileri İran'ın tehlikeli olduğuna ikna ederek ABD'yi Ortadoğu'da bir savaşa çekmeye çalışıyor" dedi.

ABD'YE ÇAĞRI

Pezeşkiyan, Trump’a seslenerek bölgede barış ve refah sağlama veya bölgeyi "derin bir çukura ve bataklığa sürükleme" konusunda seçim yapma çağrısında bulundu. İsrail'in ABD'yi kışkırtarak Ortadoğu'da sonsuz bir savaş planladığını öne sürdü.

ABD'deki İranlıların haksız yere "uyuyan hücre" olmakla suçlandığını savunan Pezeşkiyan, "İranlılar bilgileriyle, kibarlıklarıyla ve nezaketleriyle tanınırlar" ifadelerini kullandı.