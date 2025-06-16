Pezeşkiyan Erdoğan'a bizzat söyledi: İran İsrail'i pişman edecek saldırılar yapacak

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail'in saldırılarına pişman edici düzeyde karşılık vereceklerini söylediğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, savaşın tırmandırılmasını istemediklerini ancak İsrail’in saldırılarına aynı düzeyde karşılık vereceklerini söyledi.

SAVAŞI TIRMANDIRMAK İSTEMİYORUZ AMA...

Pezeşkiyan, X hesabından paylaştığı mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesinin içeriğine ilişkin bilgi verdi.

Savaşı kendilerinin başlatmadıklarını ancak İsrail’in saldırılarına aynı düzeyde karşılık vereceklerini Erdoğan’a bildirdiğini söyleyen Pezeşkiyan, “Savaşı tırmandırmak istemiyoruz ancak İran’a her türlü saldırganlığa pişman edici karşılık vereceğiz." dedi.

HEM ABD HEM İSRAİL'İ UYARDI

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile müzakerelerinde ara buluculuk yapan Umman Sultanı ile de görüştü. ABD'nin İsrail'i dizginlememesi durumunda saldırılarının daha acımasız olacağını belirten Pezeşkiyan, "ABD hükümeti bu vahşi rejimi kontrol altına alarak bölgede güvensizliğin yayılmasını engellemezse, İran olanların ötesine geçen daha ağır, daha acı verici tepkilerle karşılık vermek zorunda kalacak" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.